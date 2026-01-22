Fudbaler pao na terenu i umro

Fudbaler Monkarapakensea, Nasur Bakem, umro je u srijedu naveče nakon što se srušio tokom utakmice Algarve FA kupa, odigrane na "Municipal Stadiumu" u Olhaou.

Bakem (27) pao je u nesvijest tokom prvog poluvremena utakmice trećeg kola protiv Imortal DC-a i doživio srčani zastoj na terenu.

Uprkos hitnoj medicinskoj pomoći, fudbaler rođen u Angoli nije mogao biti spašen.

Klub je od tada objavio počast Bakemu na svojim stranicama na društvenim mrežama.

"Nasur nas prerano napušta, ostavljajući prazninu u klubu i u svima onima koji su ga poznavali, na terenu i izvan njega. Bio je sportista, saigrač i osoba koja će uvijek biti dio naše porodice", napisao je klub.