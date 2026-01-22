Fudbaler pao na terenu i umro

22.01.2026
11:05
Komentari:0
Fudbaler Monkarapakensea, Nasur Bakem, umro je u srijedu naveče nakon što se srušio tokom utakmice Algarve FA kupa, odigrane na "Municipal Stadiumu" u Olhaou.
Bakem (27) pao je u nesvijest tokom prvog poluvremena utakmice trećeg kola protiv Imortal DC-a i doživio srčani zastoj na terenu.
Uprkos hitnoj medicinskoj pomoći, fudbaler rođen u Angoli nije mogao biti spašen.
Svijet
Kremlj: Rusija će doprinijeti Trampovom Odboru za mir, ali ima zahtjev
Klub je od tada objavio počast Bakemu na svojim stranicama na društvenim mrežama.
"Nasur nas prerano napušta, ostavljajući prazninu u klubu i u svima onima koji su ga poznavali, na terenu i izvan njega. Bio je sportista, saigrač i osoba koja će uvijek biti dio naše porodice", napisao je klub.
Najnovije
Najčitanije
14
06
14
00
13
59
13
55
13
53
Trenutno na programu