Logo
Large banner

Ojačajte imunitet prirodnim putem: Evo koje namirnice treba uvrstiti u ishranu

Izvor:

Agencije

22.01.2026

11:58

Komentari:

0
Дјевојка пије чај
Foto: Burst/Pexels

Hrana, i to ona zdrava i pravilno odabrana, fizička aktivnost i vaš lični stav mogu mnogo da učine za vaše zdravlje. Ova kombinacija značajno će poboljšati vaš imunitet i odbraniti vas od mnogih bolesti. Naime, nekada su zdrave navike ključne za održavanje kvaliteta života, pa pokušajte da ih usvojite i pridržavate ih se.

Birajte dobre masti

Neke masti su neophodne za izgradnju ćelija i za proizvodnju prostaglandina, hormonskog jedinjenja koje pomaže da se reguliše odgovor imunog sistema na infekciju. Tajna kako da ojačate svoj imunitet? Pažljivo birajte masti. Odlučite se za nezasićene biljne masti, a ne za zasićene životinjskog porijekla koje smanjuju sposobnost bijelih krvnih zrnaca da uništavaju bakterije. I izbjegavajte trans masti, proizvedene masti označene kao „hidrogenisane“ ili „djelimično hidrogenizovane“. Često se nalaze u prerađenoj hrani i pečenim proizvodima i ometaju imuni sistem.

Сребро

Srbija

Lopovi ponovo u akciji: Cijela kolekcija antikvitetnog srebra ukradena iz muzeja

Što manje šećera

Samo 10 kašičica šećera smanjuje sposobnost bijelih krvnih zrnaca da deaktiviraju ili eliminišu bakterije. Umjesto šećera birajte prirodni zaslađivač kao što je stevija.

Riba je obavezna na trpezi

Sardine, haringe i skuša sadrže proteine – neophodne za izgradnju ćelija koje jačaju vaš imunitet. Riba je i izvor omega-3 masnih kiselina za koje je u kliničkim ispitivanjima otkriveno da aktiviraju dijelove imunog sistema.

Jedite više citrusa

Vitamin C, koji se nalazi u visokim koncentracijama u narandžama, limunu, limeti i grejpfrutu, pojačava aktivnost fagocita, ćelija koje vare bakterije u krvi. Tijelo ipak ne može da skladišti vitamin C, tako da morate da ga jedete svaki dan, odnosno citruse, da biste ojačali svoj imunitet.

Василије Гачевић

Hronika

Sr­bi­ja će tražiti izručenje ubi­ce MMA bor­ca iz Špa­ni­je

Vježbanje

Odličan način da ojačate imunitet je da vježbate jer on reaguje na vježbe tako što proizvodi više krvnih ćelija koje napadaju bakterije. I što redovnije vježbate, promjene postaju dugotrajnije. Istraživanja pokazuju da ljudi koji umjereno vježbaju pet ili šest dana u nedjelji imaju upola manje prehlade i upale grla od ljudi koji to ne čine.

Nasmijte se

Smijeh podiže nivoe antitijela u krvi i antitijela bijelih krvnih zrnaca koja napadaju i ubijaju bakterije i viruse. Takođe povećava broj antitijela u sluzi koja se stvara u nosu i respiratornim putevima, ulaznim tačkama za mnoge klice.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Pronašli smo rješenje za osam ratova, vjerujem da uskoro dolazi za još jedan

Odbrana povrćem

Bijeli luk i luk u supi, čorbi i drugim jelima izvor su moćnih antivirusnih supstanci koje mogu povećati vašu otpornost na infekcije. U vašu odbranu tako mogu i treba da stanu i šargarepa i slatki krompir, čili papričice, koje razblažuju nosnu sluz; šitake pečurke, koje pomažu u proizvodnji bijelih krvnih zrnaca; i đumbir, koji sprečava upale.

Podijeli:

Tagovi:

imunitet

ishrana

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Табела: Колико ће убудуће бити најниже пензије по годинама стажа

Društvo

Tabela: Koliko će ubuduće biti najniže penzije po godinama staža

2 h

0
Провео невин 38 година у затвору: Ослободио га ДНК

Svijet

Proveo nevin 38 godina u zatvoru: Oslobodio ga DNK

2 h

0
Радан Остојић

Republika Srpska

Podrška Ostojiću iz Kneževa, Čelinca, Kotor Varoša i Teslića

2 h

0
Гренланд зима

Svijet

''Stav Putina o Grenlandu ne ukazuje na vanredni sastanak sa Trampom''

2 h

0

Više iz rubrike

Увијек вам је хладно? То може бити знак озбиљног обољења

Zdravlje

Uvijek vam je hladno? To može biti znak ozbiljnog oboljenja

3 h

0
У Русији развијен лијек за лијечење хепатитиса Б, могао би се користити за лијечење рака

Zdravlje

U Rusiji razvijen lijek za liječenje hepatitisa B, mogao bi se koristiti za liječenje raka

3 h

0
Најбоље намирнице за почетак сваког дана

Zdravlje

Najbolje namirnice za početak svakog dana

6 h

0
Vakcina

Zdravlje

Nova vakcina protiv raka kože smanjuje rizik od smrti za 49 odsto

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

06

Treća željeznička nesreća u Španiji za 6 dana: Sudarili se voz i kran

14

00

Godišnje u Srpskoj više od 40 žena umre od raka grlića materice

13

59

"Niste sami, imate prijatelje": m:tel vratio autobusku liniju Glamoč-Banjaluka

13

55

Klub Bošnjaka bez saglasnosti: Nema veta na izbor nove Vlade Srpske

13

53

Ne ignorišite ih: Ovo su simptomi nedostatka željeza u krvi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner