Ojačajte imunitet prirodnim putem: Evo koje namirnice treba uvrstiti u ishranu

Hrana, i to ona zdrava i pravilno odabrana, fizička aktivnost i vaš lični stav mogu mnogo da učine za vaše zdravlje. Ova kombinacija značajno će poboljšati vaš imunitet i odbraniti vas od mnogih bolesti. Naime, nekada su zdrave navike ključne za održavanje kvaliteta života, pa pokušajte da ih usvojite i pridržavate ih se.

Birajte dobre masti

Neke masti su neophodne za izgradnju ćelija i za proizvodnju prostaglandina, hormonskog jedinjenja koje pomaže da se reguliše odgovor imunog sistema na infekciju. Tajna kako da ojačate svoj imunitet? Pažljivo birajte masti. Odlučite se za nezasićene biljne masti, a ne za zasićene životinjskog porijekla koje smanjuju sposobnost bijelih krvnih zrnaca da uništavaju bakterije. I izbjegavajte trans masti, proizvedene masti označene kao „hidrogenisane“ ili „djelimično hidrogenizovane“. Često se nalaze u prerađenoj hrani i pečenim proizvodima i ometaju imuni sistem.

Što manje šećera

Samo 10 kašičica šećera smanjuje sposobnost bijelih krvnih zrnaca da deaktiviraju ili eliminišu bakterije. Umjesto šećera birajte prirodni zaslađivač kao što je stevija.

Riba je obavezna na trpezi

Sardine, haringe i skuša sadrže proteine – neophodne za izgradnju ćelija koje jačaju vaš imunitet. Riba je i izvor omega-3 masnih kiselina za koje je u kliničkim ispitivanjima otkriveno da aktiviraju dijelove imunog sistema.

Jedite više citrusa

Vitamin C, koji se nalazi u visokim koncentracijama u narandžama, limunu, limeti i grejpfrutu, pojačava aktivnost fagocita, ćelija koje vare bakterije u krvi. Tijelo ipak ne može da skladišti vitamin C, tako da morate da ga jedete svaki dan, odnosno citruse, da biste ojačali svoj imunitet.

Vježbanje

Odličan način da ojačate imunitet je da vježbate jer on reaguje na vježbe tako što proizvodi više krvnih ćelija koje napadaju bakterije. I što redovnije vježbate, promjene postaju dugotrajnije. Istraživanja pokazuju da ljudi koji umjereno vježbaju pet ili šest dana u nedjelji imaju upola manje prehlade i upale grla od ljudi koji to ne čine.

Nasmijte se

Smijeh podiže nivoe antitijela u krvi i antitijela bijelih krvnih zrnaca koja napadaju i ubijaju bakterije i viruse. Takođe povećava broj antitijela u sluzi koja se stvara u nosu i respiratornim putevima, ulaznim tačkama za mnoge klice.

Odbrana povrćem

Bijeli luk i luk u supi, čorbi i drugim jelima izvor su moćnih antivirusnih supstanci koje mogu povećati vašu otpornost na infekcije. U vašu odbranu tako mogu i treba da stanu i šargarepa i slatki krompir, čili papričice, koje razblažuju nosnu sluz; šitake pečurke, koje pomažu u proizvodnji bijelih krvnih zrnaca; i đumbir, koji sprečava upale.