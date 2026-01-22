Logo
Tabela: Koliko će ubuduće biti najniže penzije po godinama staža

Kliks

22.01.2026

11:32

Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, čime su zakonodavci na pola puta do donošenja novog penzionog sistema.

U Prijedlogu je objavljena i tablica s izračunom najnižih penzija.

Član 81. Zakona o PIO reguliše najnižu i zagarantovanu penziju, a u novom Prijedlogu izmjena Zakona je ovaj član izmijenjen tako da će se u budućnosti novim korisnicima najniže penzije, iznos razlikovati u odnosu na godine radnog staža.

Prema aktuelnom zakonu, korisnici kojima je penzija određena u manjem iznosu od zvanične minimalne penzije, dobijaju iznos koji Vlada FBiH zakonski odredi kao minimalni, a što je od ove godine 670 KM.

Tabela najnižih penzija po stažu

U obrazloženju najnovijih izmjena Zakona o PIO/MIO navodi se da novi obračun podrazumijeva da se “za nove korisnike prava određuju različiti iznosi najniže penzije, u ovisnosti od godina ostvarenog staža”.

Na primjer: Ako ste ostvarili pravo na minimalnu penziju, a imate između 15 i 20 godina radnog staža, dobijaćete 60 posto od prosječne penzije u tom trenutku, a ako imate iznad 40 godina radnog staža, dobijaćete 95 odsto od prosječne penzije.

Vlada FBiH je izračunala i finansijsku procjenu budućeg iznosa najnižih penzija do 1. jula 2028. godine. Obračun se odnosi na period od 1. januara ove godine i procjenjuje iznos penzija nakon svakog usklađivanja koje je planirano dva puta godišnje.

U starosni staž računa se i posebni/ratni staž, i to dvostruko od perioda trajanja učešća.

Ovaj obračun, kao i druge izmjene Zakona o PIO usvojeni su u utorak u PD Parlamenta FBiH, a kako bi izmjene stupile na snagu, potrebno je usvajanje i u Domu naroda FBiH. Sjednica je zakazana za petak, 23. januara, piše "Kliks".

penzije

Penzioneri

