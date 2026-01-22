Провео невин 38 година у затвору: Ослободио га ДНК

Извор:
22.01.2026
Британац Петер Сулливан провео је невјероватних 38 година у затвору због убиства цвјећарке Диане Синдалл, а пуштен је тек након што су нови ДНК тестови доказали да није био починилац.
Његова прича сматра се једном од најдужих судских грешака у историји Велике Британије.
Диане Синдалл, 21-годишња цвјећарка, брутално је силована и убијена 1986. године у Мерсејсидеу, а случај је деценијама прогањао локалну заједницу. Радила је хонорарно у пабу како би уштедјела за своје надолазеће вјенчање. Тог кобног дана, њен плави Фиат комби остао је без горива, па је наставила пјешке кући. Тада је нападнута, силована и претучена, а њено тијело пронађено је сљедећег дана у једној уличици.
Обдукција је показала прелом лобање, вишеструке преломе вилице, повреде грла, а пронађени су и трагови угриза. Истражиоци су годинама вјеровали да су пронашли починиоца и осудили Петера Сулливана, тада 30-годишњег локалног становника, који је цијело вријеме тврдио да је невин.
Тек прошле године, нови ДНК тестови показали су да Сулливанов ДНК не одговара узорцима пронађеним на мјесту злочина. До тренутка поништења пресуде, у затвору је провео 38 година.
Полиција Мерсејсидеа сада поново трага за стварним убицом Диане Синдалл. У сарадњи с организацијом Цриместопперс, понудили су награду од 20.000 фунти за сваку информацију која би довела до хапшења и осуде починиоца.
Детективка надзорница Рахел Вилсон из полиције Мерсејсидеа истиче значај нових ДНК технологија.
"Узорак је прикупљен од Диане на мјесту злочина 1986. године. Сада смо идентификовали профил мушкарца из тог узорка и можемо напредовати у истрази", рекла је. Додала је да је ово постала кључна линија истраге за полицију.
"Морамо наћи коме припада овај ДНК профил", рекла је детективка.
Иначе, полиција признаје да је Дианин убица након готово 40 година можда мртав, али се надају да га могу идентификовати и донијети правду породици Синдалл након толико деценија.
