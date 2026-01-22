Кремљ: Русија ће допринијети Трамповом Одбору за мир, али има захтјев

Извор:
РТ Балкан
22.01.2026
11:01
Коментари:0
Допринос Русије од милијарду долара Одбору за мир захтијеваће деблокирање руске имовине у Сједињеним Државама. То неће значити да је Москва одустала од повратка замрзнуте имовине, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Како ће то правно бити формализовано – засад није јасно, све то треба разматрати. То такође захтијева деблокирање средстава, што ће, наравно, подразумијевати одређене кораке од Сједињених Америчких Држава. Али још једном понављам оно што је јуче рекао председник Путин: та милијарда долара преко Одбора за мир треба да буде усмјерена на хуманитарне циљеве за Палестину, за обнову Палестине", нагласио је Песков.
Напоменуо је да спремност Русије да упути милијарду долара не значи да је Москва изгубила наду у повратак замрзнутих средстава – борба за њих ће бити настављена.
Република Српска
Кошарац: Изетбеговић потврдио да Сарајево и Шмит рачунају на опозицију у Српској
"То не значи да смо, да тако кажем, изгубили сваку наду у повратак наших средстава. Сматрамо да се сва та средства, у свим земљама у којима се задржавају, задржавају незаконито. Ми то не прихватамо", поручио је портпарол Кремља.
Говорећи о састанку руског председника Владимира Путина са специјалним представницима америчког предјседника Стивом Виткофом и Џаредом Кушнером, Песков је прецизирао да ће допутовати данас у Москву послије 17 часова.
Како је појаснио, наставиће разговоре о рјешавању украјинске кризе као и друге теме које то прате.
Кремљ неће коментарисати фазу преговора са САД, нарочито уочи доласка специјалног изасланика предсједника САД.
"Не бисмо желели да дајемо било какве коментаре о фази у којој се преговори налазе, тим прије уочи доласка Виткофа у Москву и његовог сусрета са Путином", поручио је Песков.
Напоменуо је да руски лидер Владимир Путин високо оцјењује мировне напоре предсједника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа и његовог тима, укључујући специјалног изасланика америчког предсједника Стива Виткофа.
"Може се недвосмислено рећи да предсједник Русије високо оцјењује мировне напоре лично предсједника Трампа и његовог тима, укључујући специјалног изасланика Виткофа. Заиста цијенимо те напоре, поздрављамо их и њихову ефикасност", нагласио је Песков.
Помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков учествоваће у преговорима Владимира Путина и специјалних представника предсједника САД, након чега ће одржати брифинг.
"Очекујемо да ћемо након разговора, иако треба имати у виду да ће то бити прилично касно, организовати конференцијски позив, телефонски брифинг мог колеге Јурија Ушакова, који ће учествовати у овом састанку", рекао је Песков.
Тенис
Освајао турнире у Српској, послао Надала у пензију: Ко је наредни ривал Ђоковића
Он је нагласио да кијевски режим наставља своју политику, али долази вријеме да почне да доноси одговарајуће одлуке и преузме одговорност на себе.
У Кремљу су обратили пажњу на изјаве новог министра одбране Украјине Михаила Фјодорова о "стратешком циљу Оружаних снага Украјине да убијају 50.000 Руса мјесечно", али у томе нема ничег новог.
"Специјална војна операција се наставља. Обратили смо пажњу. Суштински, у томе нема ничег новог", закључио је Песков.
Такође, портпарол Кремља је напоменуо да ће данас предсједник Русије Владимир Путин разговарати са предсједником Палестине Махмудом Абасом о овом питању.
Портпарол Кремља је додао да је Русија пријатељ Палестине и да је увијек улагала напоре у циљу рјешења блискоисточне кризе.
Осим тога, портпарол руског предсједника је поручио да све што се тиче Гренланда није ствар Москве, јер Русија има много сопствених питања којима треба да се бави.
"Све што се тиче Гренланда није наша ствар. Имамо много сопствених послова. Треба да штитимо своје интересе, да се бавимо Специјалном војном операцијом, економским развојем, поправљањем демографске ситуације, подизањем нивоа развоја домаће електронике и тако даље", објаснио је Песков.
Република Српска
3 ч4
Тенис
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
14
20
14
14
14
06
14
00
13
59
Тренутно на програму