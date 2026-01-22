Najbolje namirnice za početak svakog dana

Ljudsko tiijelo ima sposobnost samoregulacije, koja funkcioniše optimalno kada organi i sistemi rade ispravno. Kada to nije slučaj, toksini se mogu nakupljati u tkivima zbog loše eliminacije, što negativno utiče na zdravlje i izgled.

Da biste očistili crijeva od toksina, ključno je izbjegavati prženu hranu jer ona može povećati apsorpciju štetnih materija i njihovu toksičnost. Umjesto toga, ljekari savjetuju da doručak započnete čašom tople vode i ovsenom kašom.

Ovsena kaša (ili riža) pomaže u zaštiti sluznice želuca i pokreće unutrašnji sistem detoksikacije.

Da biste unijeli proteine u prvi obrok, možete uz kašu pojesti kuvano jaje.

Takođe, za dodatnu podršku crijevima, preporučuje se dodavanje mekinja, zelenog povrća i hrane bogate beta-karotenom (kao što su tikva, špinat, šargarepa, slatki krompir i brokoli).

Borovnice, crveni pasulj, orasi i hrana bogata vitaminima B takođe doprinose antioksidativnoj zaštiti tijela.

Ovsena kaša, zbog svojih nerastvorljivih vlakana, podstiče pokretljivost crijeva i pomaže u eliminaciji toksina.

Takođe, unos samo tri grama rastvorljivih ovsenih vlakana može pomoći u smanjenju nivoa holesterola, prenosi Najžena.alo.