Predstavnički dom Parlamentarne skupštine o Reformskoj agendi BiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH danas će razmatrati Reformsku agendu BiH, dokument koji su prethodno usvojili Savjet ministara BiH, kao i vlade Republike Srpske i FBiH.
Reformska agenda sadrži 113 mjera i predstavlja ključni uslov za pristup sredstvima Evropske unije u okviru Instrumenta za reforme i rast.
Evropska komisija dala je pozitivnu ocjenu ovom dokumentu, što BiH otvara mogućnost povlačenja 976,6 miliona evra namjenjenih sprovođenju reformskih procesa i unapređenju ekonomskog razvoja.
