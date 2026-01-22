Logo
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine o Reformskoj agendi BiH

Izvor:

ATV

22.01.2026

07:18

Представнички дом Парламентарне скупштине о Реформској агенди БиХ
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH danas će razmatrati Reformsku agendu BiH, dokument koji su prethodno usvojili Savjet ministara BiH, kao i vlade Republike Srpske i FBiH.

Reformska agenda sadrži 113 mjera i predstavlja ključni uslov za pristup sredstvima Evropske unije u okviru Instrumenta za reforme i rast.

Republika Srpska

Počinju pripreme glasačkih listića za ponovljene prijevremene izbore za predsjednika Srpske

Evropska komisija dala je pozitivnu ocjenu ovom dokumentu, što BiH otvara mogućnost povlačenja 976,6 miliona evra namjenjenih sprovođenju reformskih procesa i unapređenju ekonomskog razvoja.

