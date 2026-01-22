Logo
Large banner

Ekstremna zimska oluja okovaće ledom pola Amerike

Izvor:

Agencije

22.01.2026

07:02

Komentari:

0
Зимска олуја
Foto: Unsplash

Velika zimska oluja, jedna od najvećih i najekstremnijih u posljednjih nekoliko godina, pogodiće prema prognozi meteorologa do kraja nedjelje više od polovine Sjedinjenih Američkih Država, donoseći obilne snježne padavine i ekstremno nisku temperaturu.

Oluja će biti toliko velika da se očekuje da snijeg, susnježica i ledena kiša koje donosi pogode više od 2.400 kilometara teritorije SAD, očekuju se veliki poremećaji u saobraćaju na putevima i aerodromima na pogođenom području, a mogući su i dugotrajni nestanci struje, posebno zbog ledene oluje na jugu zemlje, prenosi danas Si-en-en.

СПЦ

Društvo

Slavimo Svetog mučenika Polievkta: Vjeruje se da danas obavezno treba uraditi ovo

Ekstremna hladnoća će pogoršati oluju i njene posljedice tako što će uzrokovati brže nagomilavanje snijega i leda na putevima, što će otežati njihovo čišćenje i moguće je da će ostaviti one koji ostanu bez struje danima bez grijanja.

Prema prognozi, snijeg i led će početi da se formiraju od sutra, iznad ravnica u centralnom i južnom dijelu SAD, kako oluja bude počela da se intenzivira, da bi do subote uveče zahvatila područje od Oklahome i sjevernog Teksasa do Severne Karoline, Virdžinije i Merilenda.

Snježne padavine će se nastaviti do nedjelje uveče, na sjeveroistoku zemlje.

Upozorenja na zimsku oluju izdata su za više od 70 miliona ljudi u dijelovima 20 saveznih država, a očekuje se da će se taj broj povećati u narednim danima.

Podijeli:

Tagovi:

zima

SAD

Oluja

Snijeg

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Славимо Светог мученика Полиевкта: Вjерује се да данас обавезно треба урадити ово

Društvo

Slavimo Svetog mučenika Polievkta: Vjeruje se da danas obavezno treba uraditi ovo

3 h

0
Јувентус славио против Бенфике

Fudbal

Juventus slavio protiv Benfike

10 h

0
лед

Nauka i tehnologija

Naučnici našli „Ahilovu petu“ Grenlanda

11 h

0
Ово је двојница Георгине Родригез: Сви гледају Викторијине фотографије у чуду, ни Роналдо их не би разликовао

Scena

Ovo je dvojnica Georgine Rodrigez: Svi gledaju Viktorijine fotografije u čudu, ni Ronaldo ih ne bi razlikovao

11 h

0

Više iz rubrike

Путин потврдио: Стижу Виткоф и Кушнер

Svijet

Putin potvrdio: Stižu Vitkof i Kušner

11 h

0
"Гренланд открио прави проблем НАТО-а"

Svijet

"Grenland otkrio pravi problem NATO-a"

11 h

0
А гдје вам је Зеленски? Трамп га је избрисао као Путин корону

Svijet

A gdje vam je Zelenski? Tramp ga je izbrisao kao Putin koronu

11 h

0
Снажно невријеме у Атини, погинула једна особа

Svijet

Snažno nevrijeme u Atini, poginula jedna osoba

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

00

Diše se na škrge: Nezdrav vazduh u više gradova

10

00

Oglasila se Jelena Karleuša nakon što je prijavila Duška Tošića policiji

09

59

Snažna eksplozija kod Dervente, na terenu policija i vatrogasci

09

59

Teška nesreća u Banjaluci, više povrijeđenih

09

57

Piromani tokom noći zapalili šupu sa sijenom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner