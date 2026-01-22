Ekstremna zimska oluja okovaće ledom pola Amerike

Velika zimska oluja, jedna od najvećih i najekstremnijih u posljednjih nekoliko godina, pogodiće prema prognozi meteorologa do kraja nedjelje više od polovine Sjedinjenih Američkih Država, donoseći obilne snježne padavine i ekstremno nisku temperaturu.

Oluja će biti toliko velika da se očekuje da snijeg, susnježica i ledena kiša koje donosi pogode više od 2.400 kilometara teritorije SAD, očekuju se veliki poremećaji u saobraćaju na putevima i aerodromima na pogođenom području, a mogući su i dugotrajni nestanci struje, posebno zbog ledene oluje na jugu zemlje, prenosi danas Si-en-en.

Ekstremna hladnoća će pogoršati oluju i njene posljedice tako što će uzrokovati brže nagomilavanje snijega i leda na putevima, što će otežati njihovo čišćenje i moguće je da će ostaviti one koji ostanu bez struje danima bez grijanja.

Prema prognozi, snijeg i led će početi da se formiraju od sutra, iznad ravnica u centralnom i južnom dijelu SAD, kako oluja bude počela da se intenzivira, da bi do subote uveče zahvatila područje od Oklahome i sjevernog Teksasa do Severne Karoline, Virdžinije i Merilenda.

Snježne padavine će se nastaviti do nedjelje uveče, na sjeveroistoku zemlje.

Upozorenja na zimsku oluju izdata su za više od 70 miliona ljudi u dijelovima 20 saveznih država, a očekuje se da će se taj broj povećati u narednim danima.