Snažno nevrijeme u Atini, poginula jedna osoba

U snažnom nevremenu u Atini poginula je žena nakon što ju je udario automobil koji je odnela bujica. Usred intenzivnih padavina, ženu je voda nosila zajedno sa nekoliko vozila.

Vatrogasci dežuraju na mestu nesreće dok se situacija ne stabilizuje.

Očekuje se da će talas lošeg vremena koji pogađa Grčku trajati do četvrtka popodne, donoseći jake kiše, grmljavinu, snežne padavine i olujne vjetrove, prenosi „Ekatimerini“

Šest regiona – Peloponez, centralna Grčka, šire područje Atine, Tesalija, severni Egej i zapadna Makedonija – stavljeni su pod stanje mobilizacije. Hitna SMS upozorenja koja pozivaju stanovnike da ograniče kretanje poslata su ljudima u Atini, Viotiji i Eviji.

Vatrogasna brigada je odgovorila na višestruke pozive za operacije pumpanja vode u Atini, posebno u sjeveroistočnim predgrađima Papagu i Holargos. U Agios Dimitriosu, na jugu Atine, tri kuće u blizini potoka su evakuisane iz predostrožnosti.

Trajektni saobraćaj je obustavljen širom zemlje, osim za veće brodove koji opslužuju ostrva Saronskog zaliva, Hidru i Speces.