Prelomni trenutak u globalnom povratku atomskoj energiji: Pokreću reaktor broj 6

Najveća japanska elektroenergetska kompanija po prvi put će pokrenuti neku nuklearnu elektranu od katastrofe u Fukušimi 2011. godine, što predstavlja prelomni trenutak u globalnom povratku atomskoj energiji.

Kompanija "Tokyo Electric Power Co." saopštila je na svom sajtu da će u srijedu, poslije 19 časova po lokalnom vremenu, pokrenuti reaktor broj 6 u nuklearnoj elektrani Kašivazaki-Kariva u prefekturi Nigata.

"Tepco", kako je kompanija poznata, prethodno je planirao da obnovi rad u utorak, ali su problemi sa alarmnim sistemom u postrojenju doveli do privremenog odlaganja.

Kašivazaki-Kariva je najveća nuklearna elektrana na svijetu i njeno ponovno pokretanje predstavlja prekretnicu za Japan, koji se i dalje suočava sa posljedicama topljenja reaktora u Fukušimi. "Tepco" je tad priznao da postrojenje nije bilo spremno za snažan zemljotres i cunami koji su preplavili tri reaktora.

Katastrofa u Fukušimi temeljno je promijenila japansku energetsku politiku, primoravši zemlju da se više oslanja na uvoz fosilnih goriva. Prije nesreće, nuklearna energija činila je trećinu proizvodnje električne energije, a Japan je imao cilj da taj udio poveća na 50 odsto do 2030. godine. Danas je oko dvije trećine od 33 operativna reaktora van pogona.

Povratak Japana nuklearnoj energiji dio je globalnog trenda, jer vlade traže načine da dekarbonizuju elektroenergetske mreže. Istovremeno, kompanije traže čiste i stabilne izvore električne energije kako bi zadovoljile nagli rast potražnje iz data-centara koji napajaju vještačku inteligenciju.

Tehnološki giganti poput "Microsofta" i Amazona sklapaju direktne sporazume sa pružaocima nuklearne energije u Sjedinjenim Državama.

Poslije Fukušime u Japanu je osnovan nezavisni regulator, a revizije za ponovno pokretanje trajale su godinama, jer je "Tepco" imao poteškoća da obezbijedi podršku lokalnih zajednica i vlasti. Reaktor broj 6 u Kašivazaki-Karivi biće 15. reaktor koji se vraća u pogon u skladu sa bezbjednosnim pravilima uvedenim poslije Fukušime.

"Tepco" je u subotu saopštio da je obustavio test izvlačenja kontrolnih šipki u reaktoru nakon što se alarm nije aktivirao. Nakon provera završenih u srijedu na reaktoru broj 6, nisu utvrđeni problemi sa šipkama — koje služe za regulisanje nuklearne lančane reakcije — rekao je portparol kompanije.