Snažan zemljotres i u Bugarskoj

21.01.2026
20:36
Zemljotres magnitude 3,4 stepena po Rihterovoj skali zabilježen je u srijeda, 21. januara 2026. godine u 19,41 časova, na području Bugarske.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 42.68 i dužine 26.62, zapadno od Burgasa.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 14 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.
