Logo
Large banner

Snažan zemljotres i u Bugarskoj

Izvor:

Telegraf

21.01.2026

20:36

Komentari:

0
Снажан земљотрес и у Бугарској
Foto: Pixabay

Zemljotres magnitude 3,4 stepena po Rihterovoj skali zabilježen je u srijeda, 21. januara 2026. godine u 19,41 časova, na području Bugarske.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 42.68 i dužine 26.62, zapadno od Burgasa.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 14 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

(telegraf)

Podijeli:

Tagovi:

Zemljotres

Bugarska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Потресна исповијест познате српске глумице: Мајка јој извршила самоубиство на велики светац

Scena

Potresna ispovijest poznate srpske glumice: Majka joj izvršila samoubistvo na veliki svetac

50 min

0
Трамп на Форуму у Давосу

Svijet

Tramp: "Kažu da sam diktator, nekad vam treba diktator"

52 min

0
Необична ситуација: Пузао преко пјешачког прелаза због снијега

Zanimljivosti

Neobična situacija: Puzao preko pješačkog prelaza zbog snijega

57 min

0
Вјежбање

Savjeti

Koje su prednosti redovnog treninga kod kuće u zimskom periodu

59 min

0

Više iz rubrike

Трамп на Форуму у Давосу

Svijet

Tramp: "Kažu da sam diktator, nekad vam treba diktator"

52 min

0
Скандал у Ватикану: Папа Лав XIV одбио да прими у аудијенцију Емануела Макрона

Svijet

Skandal u Vatikanu: Papa Lav XIV odbio da primi u audijenciju Emanuela Makrona

2 h

0
Зашто Словенија неће у Трампов Одбор за мир

Svijet

Zašto Slovenija neće u Trampov Odbor za mir

2 h

0
Које исламске земље улазе у Трампов "Одбор за мир"

Svijet

Koje islamske zemlje ulaze u Trampov "Odbor za mir"

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

14

Prelomni trenutak u globalnom povratku atomskoj energiji: Pokreću reaktor broj 6

20

56

Italijan nije znao da igra protiv Novaka, hit reakcija: „Nema šanse“

20

56

Vlasnica bordela otkrila šta se dešava u sobi nakon što klijent ode: Ovo je prvo što urade

20

52

"Srpski zet" spasao Atletiko u "paklu" Istanbula! Turcima samo bod

20

48

Tramp odustao od dodatnih carina za Evropu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner