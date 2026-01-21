Snažan zemljotres i u Bugarskoj

Zemljotres magnitude 3,4 stepena po Rihterovoj skali zabilježen je u srijeda, 21. januara 2026. godine u 19,41 časova, na području Bugarske.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 42.68 i dužine 26.62, zapadno od Burgasa.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 14 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

(telegraf)