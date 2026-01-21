Logo
Tramp: "Kažu da sam diktator, nekad vam treba diktator"

Agencije

21.01.2026

20:30

0
Трамп на Форуму у Давосу
Foto: Tanjug / AP / Evan Vucci

Američki predsjednik Donald Tramp danas se, nakon dugog i neuobičajenog govora na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, kratko obratio i na prijemu za poslovne lidere, gdje je komentarisao reagovanja na svoj nastup.

“Imali smo dobar govor. Dobili smo odlične kritike. Ne mogu da vjerujem da smo dobili dobre kritike za taj govor. Obično govore da 'on je užasan tip diktatora'. Ali ponekad vam treba diktator. Ali u ovom slučaju to nisu rekli. I sada je sve stvar zdravog razuma", rekao je Tramp i nastavio:

Slovenija

Svijet

Zašto Slovenija neće u Trampov Odbor za mir

"Sve se zasniva na zdravom razumu, znate. Nije ni konzervativno ni liberalno ni bilo šta drugo. Uglavnom je, recimo, 95 odsto zdrav razum”, rekao je on.

Ranije tokom dana Tramp je na glavnoj pozornici z Davosu održao govor u kojem je govorio o Grenlandu, NATO, carinama, Evropi, migracijama, ratu u Ukrajini i energetici.

Tramp je poručio da želi "hitne pregovore" o Grenlandu, ali je tvrdio da neće koristiti silu, kritikovao je Evropu zbog imigracione politike i rasta javne potrošnje, branio carine kao alat američkog ekonomskog rasta i rekao da istovremeno razgovara s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim o mogućem mirovnom dogovoru.

Трамп Давос

Svijet

"Da nije bilo nas, svi biste pričali njemački i japanski": Tramp žestoko udario na Evropu

U govoru se takođe više puta obrušio na politiku čiste energije, koju je nazvao "Zelenom novom prevarom", te je tvrdio da su Sjedinjene Države pod njegovim vođstvom doživele "ekonomsko čudo".

Donald Tramp

Forum u Davosu

