Prvi odgovor Brisela Trampu: Evropski parlament suspendovao rad na trgovinskom sporazumu

Evropski parlament odlučio je suspendovati rad na trgovinskom sporazumu Evropske unije sa SAD-om u znak protesta zbog zahtjeva američkog predsjednika Donalda Trampa da SAD preuzme Grenland, kao i prijetnji uvođenjem carina evropskim saveznicima koji se protive tom planu.

Parlament EU raspravljao je o zakonodavnim prijedlozima za ukidanje mnogih uvoznih carina EU-a na američku robu, što je ključan dio sporazuma postignutog u Turnberyju u Škotskoj krajem jula, kao i o nastavku nulte carinske stope za američke jastoge, što je prvobitno dogovoreno s Trampom 2020. godine.

Ti prijedlozi zahtijevaju odobrenje Evropskog parlamenta i vlada država članica EU-a.

Mnogi poslanici su se žalili da je trgovinski sporazum neuravnotežen, jer EU mora smanjiti većinu uvoznih carina, dok SAD zadržava opštu stopu od 15 posto.

Ipak, ranije su bili spremni da ga prihvate, iako uz određene uslove, poput klauzule o isteku važenja nakon 18 mjeseci i mjera za reagiranje na moguće nagle poraste uvoza iz SAD-a.

Odbor za međunarodnu trgovinu Evropskog parlamenta trebao je utvrditi svoj stav glasanjem 26. i 27. januara. Međutim, to je sada odgođeno.

Predsjednik odbora Bernd Lange izjavio je na konferenciji za novinare u srijedu da su nove prijetnje carinama prekršile dogovor iz Turnberyja, dodajući da će sporazum biti stavljen na čekanje do daljnjeg.

Ipak, zamrzavanje sporazuma nosi rizik da razljuti Trampa, što bi moglo dovesti do povećanja američkih carina. Trampova administracija je takođe isključila bilo kakve ustupke, poput smanjenja carina na alkoholna pića ili čelik, sve dok sporazum ne stupi na snagu.