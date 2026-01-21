Vlada Mađarske plaća dodatne troškove građana za grijanje

Izvor:
21.01.2026
Vlada Mađarske platiće dodatne troškove domaćinstvima za grijanje za januar zbog povećane potrošnje struje i goriva usljed niske temperature vazduha, rekao je premijer Viktor Orban.
"Vlada je odlučila da uvede ograničenje računa za komunalne usluge za januar. To znači da će Vlada pokriti troškove viška potrošnje za porodice za grijanje u januaru", rekao je Orban u videu objavljenom na "Fejsbuku".
