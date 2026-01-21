Logo
Vlada Mađarske plaća dodatne troškove građana za grijanje

Izvor:

Agencije

21.01.2026

17:04

Влада Мађарске плаћа додатне трошкове грађана за гријање

Vlada Mađarske platiće dodatne troškove domaćinstvima za grijanje za januar zbog povećane potrošnje struje i goriva usljed niske temperature vazduha, rekao je premijer Viktor Orban.

радијатор гријање

Banja Luka

"Eko toplane": Privremena obustava primjene odluke o restriktivnom režimu grijanja

"Vlada je odlučila da uvede ograničenje računa za komunalne usluge za januar. To znači da će Vlada pokriti troškove viška potrošnje za porodice za grijanje u januaru", rekao je Orban u videu objavljenom na "Fejsbuku".

Mađarska

grijanje

Viktor Orban

