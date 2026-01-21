Užas u Mostaru: Pješak podlegao nakon nesreće

U Kantonalnoj bolnici „Dr.Safet Mujić“ u Mostaru danas je u poslijepodnevnim satima usljed povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila podlegao A.Dž. (84), potvrđeno je za „Avaz“ iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

U nesreći koja se dogodila u mostarskom prigradskom naselju Gnojnice, na magistralnoj cesti Mostar-Nevesinje, A.Dž. je učestvovao kao pješak kojeg je pod još nerazjašnjenim okolnostima udarilo vozilo Ford Fiesta kojim je upravljao B.V. (46).

Pješak je s teškim tjelesnim povredama prevezen do mostarske bolnice u kojoj je u 14.40 sati podlegao uprkos naporima ljekara.

Nakon uviđaja koji su obavili pripadnici Policijske uprave Mostar, o svemu je obaviješten dežurni kantonalni tužilac te su poduzete sve neophodne mjere i radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti ovog tragičnog događaja.

(Avaz)