Užas u Mostaru: Pješak podlegao nakon nesreće

21.01.2026

16:47

Ужас у Мостару: Пјешак подлегао након несреће
Foto: ATV

U Kantonalnoj bolnici „Dr.Safet Mujić“ u Mostaru danas je u poslijepodnevnim satima usljed povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila podlegao A.Dž. (84), potvrđeno je za „Avaz“ iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

U nesreći koja se dogodila u mostarskom prigradskom naselju Gnojnice, na magistralnoj cesti Mostar-Nevesinje, A.Dž. je učestvovao kao pješak kojeg je pod još nerazjašnjenim okolnostima udarilo vozilo Ford Fiesta kojim je upravljao B.V. (46).

Pješak je s teškim tjelesnim povredama prevezen do mostarske bolnice u kojoj je u 14.40 sati podlegao uprkos naporima ljekara.

радијатор гријање

Banja Luka

"Eko toplane": Privremena obustava primjene odluke o restriktivnom režimu grijanja

Nakon uviđaja koji su obavili pripadnici Policijske uprave Mostar, o svemu je obaviješten dežurni kantonalni tužilac te su poduzete sve neophodne mjere i radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti ovog tragičnog događaja.

(Avaz)

Mostar

poginuo pješak

Saobraćajna nesreća

