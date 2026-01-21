Snažan zemljotres pogodio Tursku!

Izvor:
Telegraf
21.01.2026
16:29
Komentari:0
Zemljotres magnitude 4.5 stepeni Rihtera zabeležen je u sreda, 21. januar 2026 u 16:11 časova, na području zapadne Turske.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je 23km od grada Gordiš.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 11.6 kilometara ispod površine zemlje.
Svijet
Tramp: Gledao sam Makrona s tim predivnim naočalama. Šta se, dođavola, dogodilo?
Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
Republika Srpska
2 h1
Društvo
2 h0
Scena
2 h0
Ekonomija
2 h0
Svijet
2 h1
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h2
Najnovije
Najčitanije
18
42
18
33
18
23
18
22
18
12
Trenutno na programu