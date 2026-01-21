Snažan zemljotres pogodio Tursku!

Zemljotres magnitude 4.5 stepeni Rihtera zabeležen je u sreda, 21. januar 2026 u 16:11 časova, na području zapadne Turske.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je 23km od grada Gordiš.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 11.6 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(telegraf)