Tramp: Gledao sam Makrona s tim predivnim naočalama. Šta se, dođavola, dogodilo?

Indeks

21.01.2026

16:26

1
Доналд Трамп исмијавао Макрона и наочале које носи
Foto: Tanjug/AP/Markus Schreiber/Gian Ehrenzeller/

Američki predsjednik Donald Tramp danas je održao bizaran govor na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu u Švajcarskoj, u kojem je, među ostalim, komentarisao jučerašnji nastup francuskog predsjednika Emanuela Makrona.

"Gledao sam juče Makrona, u tim predivnim naočalama. Što se, dođavola, dogodilo? Bio je žestok", rekao je Tramp pred okupljenim svjetskim liderima i poslovnim predstavnicima.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Isporuke gasa iz Rusije pomogle Mađarskoj da preživi januarske mrazeve

"Sviđa mi se Emanuel, iako možda ne biste to pomislili. Rekao sam mu - Emanuel, iskorištavate SAD godinama. U tri minuta se predomislio. Govorio mi je ne ne ne, neću to napraviti. Ja sam rekao "zajebavate nas godinama", govori Tramp.

Što je rekao Makron?

Makron je jučer, tijekom svog obraćanja na Svjetskom ekonomskom forumu, kritizirao američku politiku, posebno prijetnje uvođenjem carina i agresivnu trgovinsku strategiju koju je povezao s pokušajima SAD-a da pritisnu evropske saveznike, uključujući u vezi s prijedlogom o Grenlandu.

Francuski je predsjednik istakao je da Evropa mora čvrsto štititi svoje interese i ne bojati se koristiti EU instrument za obranu od ekonomskog pritiska, kolokvijalno nazvan "trgovinska bazuka". Takođe je insistirao na poštovanju međunarodnih pravila i vladavine prava, kritikujući princip "zakon najjačeg" koji, kako je rekao, vidi u nekim američkim potezima.

Makron se u govoru pojavio s tamnim sunčanim naočalama, što je izazvalo pažnju medija; francuski izvori navode da je razlog bila medicinska situacija s okom, a ne namjerna poruka.

Емануел Макрон

Svijet

Makron se pred vojnicima pojavio s crvenim i natečenim okom

(Indeks)

Tramp o naočalama Makrona

Forum u Davosu

Švajcarska

