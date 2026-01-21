Logo
Large banner

Zaharova: Međunarodna zajednica mora da čuje istinu o onome što se dešava u Donbasu

Izvor:

RT Balkan

21.01.2026

15:43

Komentari:

0
Захарова: Међународна заједница мора да чује истину о ономе што се дешава у Донбасу
Foto: X

Nastavljamo sa prikupljanjem dokaza o zverstavima koje kijevski režim čini protiv civilnog stanovništva Donbasa, izjavila je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova u okviru prezentacije izvještaja Međunarodnog javnog tribunala za zločine ukrajinskih neonacista pod nazivom "Zverstva i ratni zločini kijevskog režima u gradu Krasnoarmejsku (Pokrovsku)".

Kako kaže, Međunarodni javni tribunal korak po korak radi to, od čega beže takozvani međunarodne strukture za zaštitu ljudskih prava.

"On bilježi činjenice, daje riječ onima koju su pretrpeli posljedice, naziva stvari svojim imenom, a današnji izvještaj posvećen je gradu Krasnoarmejsku, Pokrovsku", navela je ruska zvaničnica, i dodala, da izvještaj još jednom potvrđuje da teror protiv civila nije posljedica haosa, već svjesno osmišljene politike genocida.

U izvještaju koji je prikazan, na osnovu svjedočenja očevidaca, dokumentovana su teška kršenja Ženevskih konvencija i ratni zločini počinjeni protiv civilnog stanovništva, što Zaharova naziva veoma važnim.

"Materijali koje je tribunal sakupio nemaju samo društveni i moralni značaj, što je jako važno, već je ovo i baza dokaza, to su činjenica iza kojih stoje konkretni počinioci, komandiri, ideolozi, pokrovitelji koji prije ili kasnije moraju i biće kažnjeni", poručila je Zaharova.

(rt balkan)

Podijeli:

Tagovi:

Marija Zaharova

Donbas

Evropa

istina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

"Овјерио жену којом је био опсједнут 30 година": Подигнута оптужница против Ранка Јаћимовића

Hronika

"Ovjerio ženu kojom je bio opsjednut 30 godina": Podignuta optužnica protiv Ranka Jaćimovića

28 min

0
Милка чоколада

Zanimljivosti

Milka čokolada proglašena za prevaru godine

27 min

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Evropa ne ide u dobrom smjeru

38 min

0
Вирални јапански чизкејк

Savjeti

Viralni japanski čizkejk od samo 2 sastojka: Lagan, a preukusan

40 min

0

Više iz rubrike

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Evropa ne ide u dobrom smjeru

38 min

0
Трамп: "Лијепо је бити међу пријатељима и непријатељима"

Svijet

Tramp: "Lijepo je biti među prijateljima i neprijateljima"

1 h

0
Трамп стигао у Давос

Svijet

Tramp stigao helikopterom u Davos

1 h

1
Орбан: Мађари нису осјетили јануарску хладноћу захваљујући руском гасу

Svijet

Orban: Mađari nisu osjetili januarsku hladnoću zahvaljujući ruskom gasu

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

58

Mljekari traže veće premije

15

57

Juventus protiv Benfike bez Dušana Vlahovića

15

50

Superstar Evrolige zagrmio poslije Zvezde, sasuo navijačima bolnu istinu u lice

15

47

"Da nije bilo nas, svi biste pričali njemački i japanski": Tramp žestoko udario na Evropu

15

43

Zaharova: Međunarodna zajednica mora da čuje istinu o onome što se dešava u Donbasu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner