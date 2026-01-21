Nastavljamo sa prikupljanjem dokaza o zverstavima koje kijevski režim čini protiv civilnog stanovništva Donbasa, izjavila je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova u okviru prezentacije izvještaja Međunarodnog javnog tribunala za zločine ukrajinskih neonacista pod nazivom "Zverstva i ratni zločini kijevskog režima u gradu Krasnoarmejsku (Pokrovsku)".

Kako kaže, Međunarodni javni tribunal korak po korak radi to, od čega beže takozvani međunarodne strukture za zaštitu ljudskih prava.

"On bilježi činjenice, daje riječ onima koju su pretrpeli posljedice, naziva stvari svojim imenom, a današnji izvještaj posvećen je gradu Krasnoarmejsku, Pokrovsku", navela je ruska zvaničnica, i dodala, da izvještaj još jednom potvrđuje da teror protiv civila nije posljedica haosa, već svjesno osmišljene politike genocida.

U izvještaju koji je prikazan, na osnovu svjedočenja očevidaca, dokumentovana su teška kršenja Ženevskih konvencija i ratni zločini počinjeni protiv civilnog stanovništva, što Zaharova naziva veoma važnim.

"Materijali koje je tribunal sakupio nemaju samo društveni i moralni značaj, što je jako važno, već je ovo i baza dokaza, to su činjenica iza kojih stoje konkretni počinioci, komandiri, ideolozi, pokrovitelji koji prije ili kasnije moraju i biće kažnjeni", poručila je Zaharova.

(rt balkan)