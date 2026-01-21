Logo
Orban: Mađari nisu osjetili januarsku hladnoću zahvaljujući ruskom gasu

21.01.2026

14:34

Орбан: Мађари нису осјетили јануарску хладноћу захваљујући руском гасу
Foto: Tanjug/AP

Stanovnici Mađarske nisu osjetili januarsku hladnoću zahvaljujući isporukama ruskog gasa za grijanje, istakao je mađarski premijer Viktor Orban.

On se oglasio na "Fejsbuku" pred sastanak Vlade posvećen radu komunalnih preduzeća tokom neuobičajeno hladne zime.

"Januar u Mađarskoj decenijama nije bio ovako hladan. Baš u tim trenucima zaista osjetimo vrijednost smanjenja cijena komunalnih usluga. Kakvo je to samo dostignuće da mi čak i u ovom trenutnom ludom svijetu imamo pristup jeftinoj ruskoj nafti i gasu koji su potrebni zemlji da funkcioniše", naveo je Orban.

Vlada Mađarske je u više navrata isticala da ta zemlja ne može bez ruskih energetskih isporuka, iako nastavlja da uspostavlja različite rute i obezbjeđuje nove izvore za snabdijevanje.

