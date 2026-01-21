Danski političar opsovao Trampu: Možda ćete razumjeti

Danski poslanik u Evropskom parlamentu Anders Vistisen izazvao je pažnju javnosti nakon što je tokom rasprave o Grenlandu uputio grubu poruku američkom predsjedniku Donaldu Trampu.

Tokom sjednice posvećene američkom interesu za arktičku teritoriju, Vistisen se direktno obratio Trampu.

"Poštovani predsjedniče Tramp, slušajte vrlo pažljivo. Grenland je dio danskog kraljevstva 800 godina. To je integrisana zemlja. Nije na prodaju", rekao je Vistisen.

Zatim je dodao: "Dopustite mi da ovo kažem riječima koje biste možda razumjeli: Gospodine Predsjedniče, od*ebite."

Prekid govora

Njegov govor prekinuo je potpredsjednik Parlamenta Nicolae Stefanuta, koji ga je upozorio zbog korištenja neprimjerenog jezika.

"Žao mi je, kolega, ovo je protiv naših pravila. Imamo jasna pravila o psovkama i jeziku koji je neprikladan u ovoj dvorani. Žao mi je što vas prekidam. To je neprihvatljivo, čak i ako imate snažne političke osjećaje o ovome”, rekao je Stefanuta.

Nakon opomene, Vistisen je ostatak govora održao na danskom jeziku.

Incident se dogodio u vrijeme obnovljenog američkog pritiska za sticanje strateški smještene arktičke teritorije. Tramp insistira da je Grenland, bogat mineralima, ključan za bezbjednost SAD i NATO protiv Rusije i Kine, naročito u kontekstu otapanja Arktika i borbe za stratešku prednost.

SAD je pojačao pritisak prijetnjama uvođenja carina do 25 posto za osam evropskih zemalja zbog njihove podrške Danskoj. Kao odgovor, Evropa je zaprijetila protivmjerama protiv Sjedinjenih Američkih Država, podsjeća "Indeks".