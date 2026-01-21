Logo
Spriječen teroristički napad na policijsku stanicu

Izvor:

SRNA

21.01.2026

11:38

ФСБ, федерална служба безбједности Русије
Foto: screenshot

Ruska Federalna služba bezbjednosti (FSB) saopštila je da su njeni agenti spriječili teroristički napad koji su planirala dvojica migranata u ruskom gradu Ufa.

Iz FSB-a je za RIA Novosti rečeno da je jedan od migranata eliminisan dok se opirao hapšenju, te da se radi o lideru terorističke ćelije koji se vatrenim oružjem suprotstavio agentima.

sinzo abe tanjugap

Svijet

Izrečena kazna za ubistvo bivšeg premijera

Prema navodima agenata, dvojica osumnjičenih su državljani jedne od centralnoazijskih zemalja i članovi su međunarodne terorističke organizacije čija je aktivnost zabranjena u Rusiji.

Agenti su u kući osumnjičenih pronašli komponente za proizvodnju improvizovane eksplozivne naprave.

