Spriječen teroristički napad na policijsku stanicu

Ruska Federalna služba bezbjednosti (FSB) saopštila je da su njeni agenti spriječili teroristički napad koji su planirala dvojica migranata u ruskom gradu Ufa.

Iz FSB-a je za RIA Novosti rečeno da je jedan od migranata eliminisan dok se opirao hapšenju, te da se radi o lideru terorističke ćelije koji se vatrenim oružjem suprotstavio agentima.

Prema navodima agenata, dvojica osumnjičenih su državljani jedne od centralnoazijskih zemalja i članovi su međunarodne terorističke organizacije čija je aktivnost zabranjena u Rusiji.

Agenti su u kući osumnjičenih pronašli komponente za proizvodnju improvizovane eksplozivne naprave.