Makron napustio Davos bez sastanka sa Trampom

Predsjednik Francuske Emanuel Makron otputovao je iz Davosa, gdje je prisustvovao Svjetskom ekonomskom forumu, bez osiguravanja bilateralnog sastanka sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom, kojeg je ranije pozvao u posjetu Parizu, javio je Politiko.

Tramp je juče na mreži Istina objavio poruku koju je dobio od Makrona, koji je predložio da sutra bude održan sastanak Grupe sedam /G7/ u Parizu.

Međutim, Tramp je kasnije komentarisao odluku Makrona da odbije njegov poziv u Odbor za mir u Gazi, rekavši da "Makron nikome nije potreban".