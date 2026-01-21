Logo
Makron napustio Davos bez sastanka sa Trampom

Izvor:

SRNA

21.01.2026

10:38

Komentari:

0
Макрон напустио Давос без састанка са Трампом
Foto: Tanjug/AP Photo/Thomas Padilla

Predsjednik Francuske Emanuel Makron otputovao je iz Davosa, gdje je prisustvovao Svjetskom ekonomskom forumu, bez osiguravanja bilateralnog sastanka sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom, kojeg je ranije pozvao u posjetu Parizu, javio je Politiko.

Tramp je juče na mreži Istina objavio poruku koju je dobio od Makrona, koji je predložio da sutra bude održan sastanak Grupe sedam /G7/ u Parizu.

vatrogasci

Hronika

Gorio ugostiteljski objekat u Petrovu

Međutim, Tramp je kasnije komentarisao odluku Makrona da odbije njegov poziv u Odbor za mir u Gazi, rekavši da "Makron nikome nije potreban".

