Makron napustio Davos bez sastanka sa Trampom

Izvor:
SRNA
21.01.2026
10:38
Komentari:0
Predsjednik Francuske Emanuel Makron otputovao je iz Davosa, gdje je prisustvovao Svjetskom ekonomskom forumu, bez osiguravanja bilateralnog sastanka sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom, kojeg je ranije pozvao u posjetu Parizu, javio je Politiko.
Tramp je juče na mreži Istina objavio poruku koju je dobio od Makrona, koji je predložio da sutra bude održan sastanak Grupe sedam /G7/ u Parizu.
Hronika
Gorio ugostiteljski objekat u Petrovu
Međutim, Tramp je kasnije komentarisao odluku Makrona da odbije njegov poziv u Odbor za mir u Gazi, rekavši da "Makron nikome nije potreban".
Srbija
2 h0
Hronika
2 h0
Auto-moto
2 h0
Nauka i tehnologija
2 h0
Najnovije
Najčitanije
12
50
12
44
12
43
12
40
12
33
Trenutno na programu