Uhapšeni direktori se sumnjiče za štetu od 36.000 KM

Uhapšeni bivši direktor JU "Direkcija regionalnih cesta USK" Amir Osmančević i vršilac dužnosti direktora Edin Keškić, zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i ovlaštenja, predati su Kantonalnom tužilaštvu USK na daljnje postupanje i obradu.

Kako je saopšteno iz Kantonalnog tužilaštva USK, Osmančević i Keškić se sumnjiče da su počinili krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. Krivičnog zakona FBiH.

Nakon hapšenja, u srijedu, 21. januara, su privedeni u Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona, gdje su podvrgnuti kriminalističkoj obradi.

Prema navodima Tužilaštva, osumnjičeni su, koristeći svoj službeni položaj i postupajući suprotno interesima službe koju su obavljali, dogovorili asfaltiranje lokalnog puta u naselju na području opštine Ključ s jednim privrednim društvom, iako su znali da upravljanje, građenje, rekonstrukcija, održavanje i zaštita lokalnih puteva i gradskih ulica nisu u nadležnosti Direkcije regionalnih cesta USK.

Tužilaštvo dalje navodi da je za navedene radove privrednom društvu isplaćen iznos od 56.145,02 KM, iako je, prema utvrđenim činjenicama, stvarna vrijednost izvršenih radova iznosila 19.789,20 KM.

Na taj način Direkciji regionalnih cesta USK pričinjena je šteta od 36.355,82 KM, dok je privrednom društvu pribavljena protivpravna imovinska korist u istom iznosu.