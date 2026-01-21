Razbojnik napao radnicu, pa pobjegao zbog jednog njenog poteza

Beogradska policija traga za muškarcem koji je juče upao u jednu prodavnicu na Čukarici i uz prijetnju nožem tražio od radnice da mu da novac.

Kako se saznaje, on je uperio nož ka radnici tražeći novac. Radnica se izmakla i počela da viče i doziva u pomoć.

Nezvanične informacije otkrivaju da je razbojnik nakon njenog vriska pobjegao.

Pokušaj pljačke zabilježile su nadzorne kamere unutar prodavnice. Na snimcima se jasno vidi trenutak napada, kao i maskirano lice razbojnika koji je pokušao da sakrije identitet. Policija je preuzela materijal i intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku počinioca.

