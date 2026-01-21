Olga Danilović ispala sa Australijan opena

Srpska teniserka Olga Danilović završila je svoje ovogodišnje učešće na Australijan openu, pošto je u dva seta poražena od treće igračice svijeta, Koko Gof, rezultatom 6:2, 6:2.

Meč je trajao jedan sat i 18 minuta.

Američka teniserka je povela 5:0 na startu prvog seta, a onda je Danilović smanjila na 5:2.

Gof je potom napravila brejk za 6:2 i vođstvo od 1:0 u setovima.

Treća teniserka je uz jedan brejk stigla do prednosti od 3:0 u drugom setu, a onda je sigurnom igrom dobila ovaj dio meča sa 6:2.

Gof će u trećem kolu Australijan opena igrati protiv sunarodnice Hejli Baptist, koja je savladala domaću teniserku Storm Hanter 6:2, 6:1.