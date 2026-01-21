Đoković saznao termin meča

21.01.2026
08:34
Komentari:0
Organizatori Australijan opena objavili su raspored za četvrtak, peti dan takmičenja.
Na teren će i naš Novak Đoković, koji će igrati na "Rod Lejver" areni protiv Frančeska Maestrelija. Taj susret neće početi pre 3.30.
To znači da će Novak ovoga puta igrati u dnevnom terminu, za razliku od većine svojih mečeva u Melburnu. Svakako nije idealan, ni za njega, a ni za gledaoce u Srbiji, koji će morati rano da ustanu ukoliko žele da prate ovaj duel.
Prethodiće mu duel Amerikanki Džesike Pegule i Mekartni Kesler, koje otvaraju program u 1.30.
Janik Siner će od 9.00 po našem vremenu igrati protiv Australijanca Džejsma Dakvorta, a program zatvaraju Elena Ribakina i Varvara Gračeva.
Srbija će u četvrtak imati i predstavnicu, Aleksandru Krunić, koja će u paru sa Danilinom igrati protiv Glison i Pridankine, od 1.00 na terenu broj 12.
