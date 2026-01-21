Đoković saznao termin meča

Na teren će i naš Novak Đoković, koji će igrati na "Rod Lejver" areni protiv Frančeska Maestrelija. Taj susret neće početi pre 3.30.

To znači da će Novak ovoga puta igrati u dnevnom terminu, za razliku od većine svojih mečeva u Melburnu. Svakako nije idealan, ni za njega, a ni za gledaoce u Srbiji, koji će morati rano da ustanu ukoliko žele da prate ovaj duel.

Prethodiće mu duel Amerikanki Džesike Pegule i Mekartni Kesler, koje otvaraju program u 1.30.

Svijet Bivši premijer osuđen na 23 godine zatvora

Janik Siner će od 9.00 po našem vremenu igrati protiv Australijanca Džejsma Dakvorta, a program zatvaraju Elena Ribakina i Varvara Gračeva.

Srbija će u četvrtak imati i predstavnicu, Aleksandru Krunić, koja će u paru sa Danilinom igrati protiv Glison i Pridankine, od 1.00 na terenu broj 12.