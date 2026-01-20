Logo
Large banner

Nova pobjeda Olge Danilović u Melburnu

Izvor:

Agencije

20.01.2026

08:52

Komentari:

0
Нова побједа Олге Даниловић у Мелбурну
Foto: Tanjug/AP

Olga Danilović je u paru sa Ruskinjom Anastasijom Potapovom obezbijedila drugu rundu Australijan opena.

Njih dvije su bile bolje od rusko-argentinske kombinacije Irina Šimanovič/Solana Sijera – 6:3, 3:6, 6:0.

Olga je tako upisala novi trijumf u Melburnu, nakon onog u singlu protiv Venus Vilijams.

Чарли Кирк

Svijet

Udovica Čarlija Kirka traži brzo suđenje optuženom za njegovo ubistvo

Olga i Anastasija, koja od nedavno nastupa pod zastavom Austrije, imale su set i brejk prednosti, nakon čega je uslijedio neshvatljiv pad.

Konsolidovale su se u odlučujućem periodu i sa tri brejka u nizu uručile "krompir" rivalkama.

Podsjetimo, Olga će na teren u srijedu od 3.00, kada se sastaje sa Koko Gof.

Podijeli:

Tag:

Olga Danilović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мину Костић као дијете усвојила тетка познатог репера

Scena

Minu Kostić kao dijete usvojila tetka poznatog repera

1 h

0
Ланчани судар у Мичигену

Svijet

Više od sto vozila učestvovalo u lančanom sudaru

1 h

0
Брена чувала бунде у фрижидеру, на крају остала без њих

Scena

Brena čuvala bunde u frižideru, na kraju ostala bez njih

1 h

0
Предатор

Svijet

Rusi spremili Predatora: Monstrum može leti do svemira

2 h

0

Više iz rubrike

Ђоковић: Добро сам се осјећао данас, хајде да видимо како ће бити за пар дана

Tenis

Đoković: Dobro sam se osjećao danas, hajde da vidimo kako će biti za par dana

16 h

0
Ђоковићева порука ватерполистима и рукометашима

Tenis

Đokovićeva poruka vaterpolistima i rukometašima

17 h

1
Ђоковић се прекрстио, ни сам није вјеровао шта је урадио

Tenis

Đoković se prekrstio, ni sam nije vjerovao šta je uradio

19 h

0
Ђоковић прегазио Мартинеза и прославио 100. тријумф на Аустралијан опену

Tenis

Đoković pregazio Martineza i proslavio 100. trijumf na Australijan openu

20 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

37

Na stepeništu zgrade pronađeno tijelo nepoznatog muškarca

10

34

Ova 4 znaka u februaru lebde od sreće

10

34

Advokat otkrio šta će se desiti sa sudskim postupkom nakon smrti Mike Aleksića

10

30

Kleknuo čim je izašao iz mora: Policajac zaprosio djevojku poslije plivanja za Časni krst

10

29

Nedaleko od Banjaluke čuva se štap Svetog Jovana

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner