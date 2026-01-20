Nova pobjeda Olge Danilović u Melburnu

Olga Danilović je u paru sa Ruskinjom Anastasijom Potapovom obezbijedila drugu rundu Australijan opena.

Njih dvije su bile bolje od rusko-argentinske kombinacije Irina Šimanovič/Solana Sijera – 6:3, 3:6, 6:0.

Olga je tako upisala novi trijumf u Melburnu, nakon onog u singlu protiv Venus Vilijams.

Svijet Udovica Čarlija Kirka traži brzo suđenje optuženom za njegovo ubistvo

Olga i Anastasija, koja od nedavno nastupa pod zastavom Austrije, imale su set i brejk prednosti, nakon čega je uslijedio neshvatljiv pad.

Konsolidovale su se u odlučujućem periodu i sa tri brejka u nizu uručile "krompir" rivalkama.

Podsjetimo, Olga će na teren u srijedu od 3.00, kada se sastaje sa Koko Gof.