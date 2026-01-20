Logo
Rusi spremili Predatora: Monstrum može leti do svemira

Izvor:

Agencije

20.01.2026

08:35

Предатор
Foto: Screenshot / YouTube

Stratosferska bespilotna multifunkcionalna platforma "Predator“, koja se razvija u Rusiji, moći će da dostigne visinu do 15 kilometara, rekao je za TASS Vladimir Tabunov, izvršni direktor kompanije "Geron“, koja proizvodi sistem.

"Predator" je napredna bespilotna letjelica za dugoročne misije na velikim visinama, sposobna da djelimično zamijeni određene funkcije satelitskih i zemaljskih sistema. Platforma je dizajnirana za komercijalnu, naučnu i odbrambenu upotrebu.

Ključne karakteristike "Predatora"

Maksimalna brzina je do 550 kilometara na sat, maksimalni domet drona je do 12.000 kilometara, operativna visina je do 15.000 metara, a nosivost je do 500 kilograma.

"Bespilotna letjelica ima mogućnosti vertikalnog polijetanja i sletanja, kao i režim lebdenja",objasnio je Tabunov.

Dizajn drona koristi tehnologiju monokrila, koja poboljšava brzinu leta, nosivost i prikrivenost letjelice. "Predator“ integriše vještačku inteligenciju i 3D režim skeniranja.

Dron koji leti u svemir

Tabunov je napomenuo da će dron koji je u razvoju moći da obavlja zadatke istraživanja bliskog svemira.

"Razvoj Predatora uključuje rješenja koja će, po našem mišljenju, moći da donesu značajne tehnološke rezultate za naučni i tehnički napredak i ispunjavanje zadataka vezanih za istraživanje bliskog svemira", rekao je on.

Tag:

Rusija

