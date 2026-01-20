Tramp: Moramo da imamo Grenland

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će Sjedinjene Američke Države razgovarati o sticanju Grenlanda na ovogodišnjem Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, jer Danska ne može da zaštiti tu teritoriju.

"Moramo da ga imamo. Moraju to da urade. Ne mogu da ga zaštite, Danska, oni su divni ljudi", rekao je Tramp novinarima na Floridi, prenosi Rojters.

On je dodao da poznaje danske lidere i da su oni "veoma dobri ljudi", ali da "čak ni ne idu tamo (na Grenland)".

Tramp: Grenland imperativ za nacionalnu i svjetsku bezbjednost

Predsjednik SAD izjavio je da je imao "veoma dobar" telefonski razgovor sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom u vezi sa Grenlandom i da je postignuta saglasnost o sastanku različitih strana tokom Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu u Švajcarskoj.

Tramp je na mreži "Truth Social" naveo da je Grenland "imperativ za nacionalnu i svjetsku bezbjednost" i dodao da "nema povratka", uz tvrdnju da se svi oko toga slažu.

On je istakao da su Sjedinjene Američke Države "ubjedljivo najmoćnija zemlja na svijetu", što je, kako je rekao, rezultat obnove američke vojske tokom njegovog prvog mandata, procesa koji se, prema njegovim riječima, nastavlja ubrzanim tempom.

Tramp je ocijenio da su SAD "jedina sila koja može da obezbijedi mir širom svijeta", navodeći da se to postiže "snagom".