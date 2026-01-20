Logo
Tramp: Moramo da imamo Grenland

Izvor:

Tanjug

20.01.2026

07:31

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će Sjedinjene Američke Države razgovarati o sticanju Grenlanda na ovogodišnjem Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, jer Danska ne može da zaštiti tu teritoriju.

"Moramo da ga imamo. Moraju to da urade. Ne mogu da ga zaštite, Danska, oni su divni ljudi", rekao je Tramp novinarima na Floridi, prenosi Rojters.

Svijet

Broj žrtava u željezničkoj nesreći porastao na 40, proglašena trodnevna žalost

On je dodao da poznaje danske lidere i da su oni "veoma dobri ljudi", ali da "čak ni ne idu tamo (na Grenland)".

Tramp: Grenland imperativ za nacionalnu i svjetsku bezbjednost

Predsjednik SAD izjavio je da je imao "veoma dobar" telefonski razgovor sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom u vezi sa Grenlandom i da je postignuta saglasnost o sastanku različitih strana tokom Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu u Švajcarskoj.

Tramp je na mreži "Truth Social" naveo da je Grenland "imperativ za nacionalnu i svjetsku bezbjednost" i dodao da "nema povratka", uz tvrdnju da se svi oko toga slažu.

On je istakao da su Sjedinjene Američke Države "ubjedljivo najmoćnija zemlja na svijetu", što je, kako je rekao, rezultat obnove američke vojske tokom njegovog prvog mandata, procesa koji se, prema njegovim riječima, nastavlja ubrzanim tempom.

Zdravlje

Transplantacija bubrega postala besplatna u Rusiji

Tramp je ocijenio da su SAD "jedina sila koja može da obezbijedi mir širom svijeta", navodeći da se to postiže "snagom".

Donald Tramp

Grenland

Amerika

