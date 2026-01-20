Logo
Large banner

Broj žrtava u željezničkoj nesreći porastao na 40, proglašena trodnevna žalost

Izvor:

Tanjug

20.01.2026

07:22

Komentari:

0
Жељезничка несрећа у Шпанији
Foto: Tanjug/AP

U Španiji je danas proglašena trodnevna žalost dok spasioci nastavljaju da pretražuju uništene vagone kako bi pronašli žrtve nakon sudara vozova u kojem je poginulo najmanje 40 ljudi, a desetine povrijeđeno.

Prema posljednjim informacijama, broj žrtava željezničke nesreće u Adamuzu u Kordobi povećao se na 40, dok je 41 osoba hospitalizovana, od kojih je 12 na intenzivnoj nezi, saopštile su andaluzijske službe za hitne slučajeve.

илу-вријеме-облаци-22102025

Društvo

Ne dopustite da vas sunce zavara: Očekuje nas hladan dan

Policija je saopštila da je otvorila nekoliko kancelarija gdje ljudi mogu da podnesu prijave i "predaju uzorke DNK radi identifikacije žrtava", prenosi Gardijan.

Premijer Pedro Sančez, govoreći sa mjesta nesreće, najavio je da će biti proglašena trodnevna žalost.

On je garantovao da će vlada objaviti informacije čim budu poznati detalji nesreće.

Skoro 500 ljudi putovalo je u dva voza koja su učestvovala u nesreći.

U vozu na liniji Malaga-Madrid bilo je 294 ljudi, dok se u vozu koji je išao iz Madrida za Uelvu nalazilo 184 putnika.

Аутобус

Svijet

Njemački kontrolori nakon provjere autobusa iz BiH: Ovo je opasno po život!

Ministar saobraćaja Oskar Puente rekao je da će linija Madrid-Andaluzija vjerovatno ponovo biti otvorena 2. februara.

Kada je riječ o mogućnosti da je uzrok iskliznuća voza iz šina kvar na pruzi, ministar je kazao da se mora utvrditi da li je to uzrok ili posljedica.

Puente je objasnio da šine na pruzi gdje se dogodila nesreća u Adamuzu nisu pukle samo na jednoj dionici, već na nekoliko mjesta, duž dionice pruge duge 200 ili 300 metara.

On je ukazao da se još ne zna da li je to uzrok ili posljedica nesreće.

Ministar je napomenuo da je ovo prva velika nesreća na brzim prugama, izuzev sudara u Galiciji.

илу-корњача-190902025

Svijet

Bizaran slučaj na bečkom aerodromu: Putnici iz BiH švercovali kornjaču

Takođe je precizirao da su 20 minuta prije nesreće, tri druga voza prošla kroz tu dionicu pruge bez incidenata.

Italijanska kompanija Irio je saopštila da je njihov voz, koji je učestvovao u nesreći, prošao posljednji pregled četiri dana ranije.

Oko 40 pripadnika Jedinice za vanredne situacije (UME) radi na mjestu nesreće u Adamuzu, naveli su izvori iz španskog Ministarstva odbrane.

Доктор

Zdravlje

Transplantacija bubrega postala besplatna u Rusiji

U međuvremenu, broj hospitalizovanih nakon nesreće u Adamuzu smanjen je na 41, pošto su dvoje povrijeđenih otpušteni iz bolnice, dok se 12 pacijenata nalazi na intenzivnoj njezi.

Podijeli:

Tagovi:

Španija

željeznička nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Све учесталији напади ајкула затворили плаже

Svijet

Sve učestaliji napadi ajkula zatvorili plaže

18 min

0
Трамп најавио царине од 200 одсто на француска вина и шампањце

Svijet

Tramp najavio carine od 200 odsto na francuska vina i šampanjce

18 min

0
Шта нам звијезде предвиђају за данас?

Zanimljivosti

Šta nam zvijezde predviđaju za danas?

22 min

0
Данас је Јовањдан: Вјерује се да треба испоштовати овај обичај везан за иконе

Društvo

Danas je Jovanjdan: Vjeruje se da treba ispoštovati ovaj običaj vezan za ikone

26 min

0

Više iz rubrike

Њемачки контролори након провјере аутобуса из БиХ: Ово је опасно по живот!

Svijet

Njemački kontrolori nakon provjere autobusa iz BiH: Ovo je opasno po život!

14 min

0
Бизаран случај на бечком аеродрому: Путници из БиХ шверцовали корњачу

Svijet

Bizaran slučaj na bečkom aerodromu: Putnici iz BiH švercovali kornjaču

15 min

0
Трамп најавио царине од 200 одсто на француска вина и шампањце

Svijet

Tramp najavio carine od 200 odsto na francuska vina i šampanjce

18 min

0
Све учесталији напади ајкула затворили плаже

Svijet

Sve učestaliji napadi ajkula zatvorili plaže

18 min

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

22

Transplantacija bubrega postala besplatna u Rusiji

07

22

Broj žrtava u željezničkoj nesreći porastao na 40, proglašena trodnevna žalost

07

19

Ne dopustite da vas sunce zavara: Očekuje nas hladan dan

07

16

Njemački kontrolori nakon provjere autobusa iz BiH: Ovo je opasno po život!

07

15

Bizaran slučaj na bečkom aerodromu: Putnici iz BiH švercovali kornjaču

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner