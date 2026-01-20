Broj žrtava u željezničkoj nesreći porastao na 40, proglašena trodnevna žalost

U Španiji je danas proglašena trodnevna žalost dok spasioci nastavljaju da pretražuju uništene vagone kako bi pronašli žrtve nakon sudara vozova u kojem je poginulo najmanje 40 ljudi, a desetine povrijeđeno.

Prema posljednjim informacijama, broj žrtava željezničke nesreće u Adamuzu u Kordobi povećao se na 40, dok je 41 osoba hospitalizovana, od kojih je 12 na intenzivnoj nezi, saopštile su andaluzijske službe za hitne slučajeve.

Društvo Ne dopustite da vas sunce zavara: Očekuje nas hladan dan

Policija je saopštila da je otvorila nekoliko kancelarija gdje ljudi mogu da podnesu prijave i "predaju uzorke DNK radi identifikacije žrtava", prenosi Gardijan.

Premijer Pedro Sančez, govoreći sa mjesta nesreće, najavio je da će biti proglašena trodnevna žalost.

On je garantovao da će vlada objaviti informacije čim budu poznati detalji nesreće.

Skoro 500 ljudi putovalo je u dva voza koja su učestvovala u nesreći.

U vozu na liniji Malaga-Madrid bilo je 294 ljudi, dok se u vozu koji je išao iz Madrida za Uelvu nalazilo 184 putnika.

Svijet Njemački kontrolori nakon provjere autobusa iz BiH: Ovo je opasno po život!

Ministar saobraćaja Oskar Puente rekao je da će linija Madrid-Andaluzija vjerovatno ponovo biti otvorena 2. februara.

Kada je riječ o mogućnosti da je uzrok iskliznuća voza iz šina kvar na pruzi, ministar je kazao da se mora utvrditi da li je to uzrok ili posljedica.

Puente je objasnio da šine na pruzi gdje se dogodila nesreća u Adamuzu nisu pukle samo na jednoj dionici, već na nekoliko mjesta, duž dionice pruge duge 200 ili 300 metara.

On je ukazao da se još ne zna da li je to uzrok ili posljedica nesreće.

Ministar je napomenuo da je ovo prva velika nesreća na brzim prugama, izuzev sudara u Galiciji.

Svijet Bizaran slučaj na bečkom aerodromu: Putnici iz BiH švercovali kornjaču

Takođe je precizirao da su 20 minuta prije nesreće, tri druga voza prošla kroz tu dionicu pruge bez incidenata.

Italijanska kompanija Irio je saopštila da je njihov voz, koji je učestvovao u nesreći, prošao posljednji pregled četiri dana ranije.

Oko 40 pripadnika Jedinice za vanredne situacije (UME) radi na mjestu nesreće u Adamuzu, naveli su izvori iz španskog Ministarstva odbrane.

Zdravlje Transplantacija bubrega postala besplatna u Rusiji

U međuvremenu, broj hospitalizovanih nakon nesreće u Adamuzu smanjen je na 41, pošto su dvoje povrijeđenih otpušteni iz bolnice, dok se 12 pacijenata nalazi na intenzivnoj njezi.