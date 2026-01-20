Logo
Danas je Jovanjdan: Vjeruje se da treba ispoštovati ovaj običaj vezan za ikone

Kurir

20.01.2026

07:04

Данас је Јовањдан: Вјерује се да треба испоштовати овај обичај везан за иконе

Jovanjdan je jedna od najzastupljenijih slava u Srbiji – po broju svečara nalazi se na četvrtom mjestu.

Među ličnostima jevanđelskim koje okružuju Spasitelja, ličnost Jovana Krstitelja zauzima posebno mjesto, kako po svom čudesnom dolasku na svijet i načinu života, tako i po svom tragičnom izlasku iz svoga života. On je bio takve moralne čistote da se prije mogao nazvati anđelom nego smrtnim čovjekom, a jedini je od svih proroka koji je svijetu mogao i rukom pokazati onoga koga je prorokovao.

Praznik Sveti Jovan Krstitelj kog 20. januara slavi Srpska pravoslavna crkva, posvećen je Isusovom rođaku poznatom kao Jovan Preteča.

Jovan se zove Krstitelj jer je, po vjerskom učenju, krstio Isusa Hrista, a Preteča zato što je najavljivao Hristov dolazak. Sveti Jovan je primjer čvrste i nepokolebljive vjere, poštenja, odvažnosti i istinoljubivosti.To je i bio uzrok njegovog stradanja, jer je javno govorio o nemoralu i bludu cara Iroda, koji je živio u grijehu sa svojom snahom Irodijadom, majkom Salome.

Jevanđelist Luka htio je da prenese tijelo Jovanovo iz Sevastije gdje je velikog proroka posjekao car Irod.

Uspio je samo da prenese jednu ruku u Antiohiju, svoje rodno mjesto, gdje je čuvana do desetog vijeka, a poslije prenijeta u Carigrad odakle je nestala u vrijeme Turaka. Priča se da je svake godine na dan svetiteljev arhierej iznosio pred narod njegovu ruku. Kada bi se javljala raširena najavljivala je rodnu i obilnu godinu, a kada bi bila zgrčena predskazivala je nerodnu i gladnu.

Ruka se danas nalazi u Cetinjskom manastiru.

Vjerovanja na današnji dan

Vjeruje se da na ovaj dan treba oprati ikone.

Vjerovanje kaže da se danas ikone iznose iz kuća i peru, odnosno brišu krpom pokvašenom svetom vodom.

Slava Jovanjdan se slavi sa mrsnom ili posnom trpezom, sve u zavisnosti da li "pada" u srijedu ili petak kada se slavi posno, a ostalim danima se slavi mrsno.

