Andrej Lučić prvi doplivao do Časnog krsta u Trebišnjici

U hladnoj Trebišnjici, prvi do Časnog krsta stigao je osamnaestogodišnji Andrej Lučić. Mladi Trebinjac i vaterpolista preplivao je pedeset metara rijeke, vođen vjerom, hrabrošću i duhom tradicije, u svom petom bogojavljenskom plivanju. Ipak, ovogodišnje imalo je poseban značaj.

"Ne može se opisati riječima. I pored svih nekih medalja i svega što sam osvojio ovo mi najviše znači. Moram spomenuti da me sve ovo vuče na taj prvi put kada sam plivao sa mojim prijateljem koji danas nije sa nama. Nadam se da nas gleda i da je tu sa nama. Bog se javi", kaže Andrej Lučić, pobjednik plivanja za Časni krst u Trebinju.

Osveštanu Trebišnjicu, od Starog grada do platoa ispred hotela Leotar, preplivalo je preko 200 plivača. Kažu osjećaj je nevjerovatan.

"Ovo mi je četvrta godina da plivam. Ove godine je bila najhladnija voda, uspjela sam preplivati. Nije bilo teško", kaže Milica Šegrt.

"Trebišnjica kada je ovakav događaj nikad nije hladna. Peti put plivam za redom, nadam se da ću nastaviti da ispoštujem duh i tradiciju", kaže Stefan Ninković.

Ovogodišnje bogojavljensko plivanje u najjužnijem gradu Srpske imalo je i nova pravila. Rijeku su mogli preplivati samo oni koji su se ranije prijavili u Eparhiji zahumsko-hercegovačkoj i primorskoj i prošli detaljne ljekarske preglede. Među njima, i ove godine, bio je gradonačelnik.

"Mali broj Trebinjaca pliva i tokom ljeta, ovo je poseban dan posebna prilika. Ja često ponavljam da je neki drugi dan da nije Bogojavljenje, pitanje je da li bi mogli svi da preplivamo. Božija volja nas vodi", kaže Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.

Plivanju za bogojavljenski krst prethodila je sveta arhijerejska liturgija u Sabornom hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg, koju je služio vladika zahumsko- hercegovački i primorski Dimitrije, nakon čega je uslijedila svečana litija ulicama grada. Po završetku bogojavljenskog plivanja, po prvi put litija je nastavila preko mosta ka Starom gradu, gdje je pročitan bogojavljenski moleban.