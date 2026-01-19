Logo
U plivanju za časni krst učestvovao i petogodišnjak

SRNA

SRNA

19.01.2026

13:07

Foto: ATV

Petnaestogodišnji Lazar Đorojević prvi je danas doplivao do Časnog krsta na jezeru Krupac u Nikšiću, u kojem se nadmetalo više stotina Nikšićana.

Lazar je učenik prvog razreda srednje škole i ovo mu je prvi put da na Bogojavljenje učestvuje u plivanju za Časni krst, koje je organizovala Crkvena opština Nikšić Eparhije budimljansko-nikšićke.

Bogojavljensko plivanje organizovano je i na rijeci Morači u Podgorici, gdje je pobijedio Sava Turović.

Među plivačima je najstariji bio sedamdesetšestogodišnji Veselin Mugoša, a najmlađi Radomir Milić od pet godina.

U Podgorici se plivalo na sastavcima Ribnice u Moraču, gdje se okupio veliki broj građana koji su posmatrali plivanje za Časni krst.

Za Časni krst na rijeci Lim danas se nadmetalo 50 Bjelopoljaca, među kojima je najbrži bio Slađan Šćekić.

- Iako je bilo prilično hladno, puno mi znači jer sam, Bogu hvala, prvi doplivao do Časnog krsta - rekao je Šćekić.

Tradicionalno bogojavljensko plivanje za Časni krst danas je organizovano i na više lokacija u Budvi, a prvi do krsta u budvanskoj marini stigao je mladi vaterpolista Jovan Radić, u konkurenciji više desetina plivača.

Plivanje su u budvanskoj marini organizovali Crkvena opština Budva - Hram Svete Trojice Stari grad i Klub sportskih ribolovaca.

Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas obilježavaju Bogojavljenje, praznik krštenja Isusa Hrista na rijeci Jordan.

Bogojavljenje je jedan od najvećih hrišćanskih praznika, jer se smatra da su se u trenutku krštenja prvi put zajedno pojavili Otac, Sin i Duh Sveti, čime je prvi put objavljena tajna Svete Trojice koji su postali simbol vjere.

Bogojavljenje

Plivanje za Časni krst

Podgorica

