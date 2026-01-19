Upali starici u kuću, vezali je i brutalno tukli

M.T. u osmoj deceniji života brutalno je pretučena u pljevaljskom selu Bobovo 13.avgusta prošle godine. Starica je napadnuta u kuću u kojoj živi sa bratom, a nasilnici su je pretukli kako bi joj uzeli novac. Do danas nije poznato ko stoji iza napada, a iz tužilaštva navode da je predmet formiran protiv NN lica.

Naime, kobnog dana, razbojnik sa fantomkom je staricu, kako se sumnja, pesnicom udario odmah nakon što je otvorila vrata. Napadači su joj zatim vezali ruke, prekrili lice i počeli da je udaraju tražeći da im kaže gdje se nalazi novac.

Tom prilikom, prema nezvaničnim saznanjima portala "Dan", ukradeno je oko 4.000 evra koje je starica zaradila prodajući stoku.

Kobnog dana, kako je izvijestio "Dan", kada su našli 4.000 evra, pobjegli su, a pretučenu i preplašenu staricu je pronašao brat sa kojim živi, a koji je tog jutra pošao do grada da završi neke poslove. Pretpostavlja se da su razbojnici znali da on nije kod kuće.

Osam mjeseci kasnije, nadležni i dalje ne znaju ko su razbojnici koji stoje iza napada.

"U ovom tužilaštvu je formiran predmet protiv NN učinioca zbog krivičnog dijela razbojništvo. Preduzimaju se mjere i radnje preko Uprave policije, Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja, radi otkrivanja učinioca - saopštila je za "Dan" Ljubica Caković, državna tužiteljka i portparol Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju.

"Živjeli su isključivo od svog rada na imanju"

Komšije starice i njenog brata u selu Bobovo ispričali su za medije da su se navili poštenim radom.

"U pitaju su dobre, poštene i radne komšije. Svih ovih godina živeli su isključivo od svog rada na imanju, baveći se stočarstvom. Imali su sedam-osam goveda", rekao je meštanin Bobova.

On je rekao da je brat pretučene starice kobnog jutra otišao u Pljevlja, tako da je M.T. ostala sama u staroj kući, u blizini šume. Prvi komšija je udaljen oko kilometar i po.

"Kako je starica ispričala, neko je pokucao na vrata, a nakon što je otvorila, snažno je udarena pesnicom u glavu. Pala je i skoro se onesvijestila. Kazala je da je bilo više razbojnika, ali nije mogla sa sigurnošću da potvrdi koliko je njih upalo u njen dom. Svezali su je i ona je, ošamućena i pod velikim bolovima, vidjela da preturaju po sobi. Odvalili su jednu stalažu u natkasni i u njoj našli 4.000 evra. To je dio novca koji su dobili za stoku koju su prodali samo dan ranije. Nakon toga, razbojnici su pobjegli - rekao je i dodao da je uvjeren da je ovo razbojništvo počinio neko ko poznaje porodicu i ko je znao da su kod kuće držali novac od prodaje stoke.

