Žena u mljevenom mesu našla neobične komade: ''Moram li punjene paprike baciti u smeće?''

Priprema punjenih paprika za jednu je korisnicu hrvatskog Reddita umalo završila bacanjem cijelog ručka u smeće.

Naime, nakon što joj je mesar u lokalnoj mesnici samljeo meso, kod kuće je u njemu uočila neobične, jarko plave komadiće.

"Ljudi, ovo prvi put vidim. Šta je ovo? Samo mi nemojte reći da ću punjene paprike morat bacit u smeće", napisala je u objavi, priloživši i fotografiju koja je brzo privukla pažnju stotina korisnika.

Iako je među komentarima bilo najviše šaljivih, većina se složila oko najvjerovatnijeg uzroka, a to je jestiva boja od veterinarskog pečata.

"Svaki veći komad mesa ima žig porijekla na sebi na nekom mjestu. Obično je na koži, ali nekad boja prodre ispod. Kad su mljeli, očito su samljeli i tu tintu", objasnio je jedan korisnik.

Drugi je podijelio vlastito iskustvo iz jedne splitske mesnice gdje je naišao na isti problem. "Samo sam vratio nazad i čovjek je zamijenio momentalno. Rekao je kako se to ne smi desiti da ide u prodaju. Vlasnik je stavio više mesa i dodao jedan sudžuk za ispriku", napisao je, pohvalivši potez mesara.

Kako prenosi Večernji.hr, plave ili ljubičaste mrlje u mesu najčešće potiču od jestive tinte kojom se pečatiraju polovine životinja nakon veterinarskog pregleda.

Prema propisima, uključujući i one koje primjenjuje Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, meso koje ide u prodaju mora biti pregledano. Taj pečat je dokaz da je meso prošlo inspekciju i sigurno je za konzumaciju.