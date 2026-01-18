Skinuo se go i pokazivao polni organ djeci i majkama

Opštinski sud u Zadru (Hrvatska) donio je presudu kojom je jedan 27-godišnji muškarac proglašen krivim za prekršaj protiv javnog reda i mira nakon incidenta koji se dogodio sredinom septembra prošle godine u Posedarju.

Prema utvrđenim činjenicama, muškarac je 16. septembra 2025. poslije podne, u blizini dječjeg igrališta i na javnom parkingu, izašao iz vozila, a potom se skinuo i okretao prema djeci i majkama te pokazivao polni organ.

Nakon toga je tako razgolićen sjeo u svoje vozilo te se udaljio sa mjesta događaja.

Sud je utvrdio da se radilo o obliku seksualnog egzibicionizma na javnom mjestu. U presudi objavljenoj na e-oglasnoj ploči navodi se da je muškarac tokom postupka priznao odgovornost i izrazio žaljenje, navodeći lične i porodične okolnosti (bolest majke), no Sud je istakao da ozbiljnost djela zahtijeva sankcionisanje radi zaštite javnog morala i sigurnosti građana.

"Svjestan sam da sam pogriješio i žao mi je ako sam ikoga uznemirio. Htio sam se samo presvući nakon kupanja u moru, ali znam da to nisam smio učiniti na takav način", rekao je tokom odbrane.

Muškarcu je na kraju izrečena kazna zatvora u trajanju od 15 dana. Kazna je uslovna, što znači da neće biti izvršena ako u roku od jedne godine ne počini prekršaj iste ili teže vrste.

U izrečenu kaznu uračunato je vrijeme provedeno u policijskom zadržavanju. Obavezan je platiti trošak prekršajnog postupka u paušalnom iznosu od 14 evra, piše "057info".

Postupak je sproveden u hitnom prekršajnom postupku pred Opštinskim sudom u Zadru. Sud je pritom uzeo u obzir priznanje počinioca i njegovu dosadašnju neosuđivanost, ali i težinu počinjenog prekršaja te štetne posljedice za građane i prolaznike.