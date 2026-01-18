Logo
Large banner

Skinuo se go i pokazivao polni organ djeci i majkama

Izvor:

Agencije

18.01.2026

17:27

Komentari:

0
Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Opštinski sud u Zadru (Hrvatska) donio je presudu kojom je jedan 27-godišnji muškarac proglašen krivim za prekršaj protiv javnog reda i mira nakon incidenta koji se dogodio sredinom septembra prošle godine u Posedarju.

Prema utvrđenim činjenicama, muškarac je 16. septembra 2025. poslije podne, u blizini dječjeg igrališta i na javnom parkingu, izašao iz vozila, a potom se skinuo i okretao prema djeci i majkama te pokazivao polni organ.

Nakon toga je tako razgolićen sjeo u svoje vozilo te se udaljio sa mjesta događaja.

Саво Минић на сједници НСРС

Republika Srpska

Minić opoziciji: Kako vi govorite, tako pišu mediji u FBiH

Sud je utvrdio da se radilo o obliku seksualnog egzibicionizma na javnom mjestu. U presudi objavljenoj na e-oglasnoj ploči navodi se da je muškarac tokom postupka priznao odgovornost i izrazio žaljenje, navodeći lične i porodične okolnosti (bolest majke), no Sud je istakao da ozbiljnost djela zahtijeva sankcionisanje radi zaštite javnog morala i sigurnosti građana.

"Svjestan sam da sam pogriješio i žao mi je ako sam ikoga uznemirio. Htio sam se samo presvući nakon kupanja u moru, ali znam da to nisam smio učiniti na takav način", rekao je tokom odbrane.

Muškarcu je na kraju izrečena kazna zatvora u trajanju od 15 dana. Kazna je uslovna, što znači da neće biti izvršena ako u roku od jedne godine ne počini prekršaj iste ili teže vrste.

илу-новац-27102025

Ekonomija

Novi udar na samostalne preduzetnike - rastu im troškovi

U izrečenu kaznu uračunato je vrijeme provedeno u policijskom zadržavanju. Obavezan je platiti trošak prekršajnog postupka u paušalnom iznosu od 14 evra, piše "057info".

Postupak je sproveden u hitnom prekršajnom postupku pred Opštinskim sudom u Zadru. Sud je pritom uzeo u obzir priznanje počinioca i njegovu dosadašnju neosuđivanost, ali i težinu počinjenog prekršaja te štetne posljedice za građane i prolaznike.

Podijeli:

Tagovi:

presuda

incident

Hrvatska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Гори фабрика киселог купуса

Srbija

Gori fabrika kiselog kupusa

3 h

0
Порасла потражња за огревом: Какве су тренутно цијене пелета

Ekonomija

Porasla potražnja za ogrevom: Kakve su trenutno cijene peleta

3 h

0
Њемачка војска напустила Гренланд

Svijet

Njemačka vojska napustila Grenland

4 h

0
Војин Митровић

Republika Srpska

Mitrović nakon odlaska sa funkcije ministra: Sve prolazi, ostaju djela

4 h

7

Više iz rubrike

Митрополит Јоаникије: Крштење Христово да обнови наше заједништво, братску љубав и слогу

Region

Mitropolit Joanikije: Krštenje Hristovo da obnovi naše zajedništvo, bratsku ljubav i slogu

4 h

0
Петар Јеловац

Region

Ispovijest Hrvata koji se borio za Ukrajinu: Vratio sam se, sada ne žele da me liječe

4 h

1
Lisice zatvor pritvor

Region

Pakistanac uhapšen zbog krijumčarenja migranata: Pokušao ih sprovesti u BiH

4 h

0
Томпсон поново промовише усташтво, Хрватска власт ћути

Region

Tompson ponovo promoviše ustaštvo, Hrvatska vlast ćuti

7 h

5

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

00

”Hoće li penzioneri vraćati novac”: Težak prijedlog Dubravca udara na sve u Srpskoj

20

42

Užas u Trebinju: U telefonu muškarca pronađeni snimci gole djece

20

31

Sramno: Natočio 48 KM goriva i pobjegao, objavljen i snimak

20

19

Novi težak udes u BiH - ima povrijeđenih

20

09

Dodik: Protiv nove Vlade biće oni koji bi srpsku da predaju sarajevskoj čaršiji

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner