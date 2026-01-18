Logo
Gori fabrika kiselog kupusa

Izvor:

SRNA

18.01.2026

17:16

Гори фабрика киселог купуса
Foto: Pixabay

U čačanskom selu Kukići u popodnevnim časovima izbio je požar u halama za proizvodnju kiselog kupusa, a za sada nema informacija o povrijeđenima.

Vatru gasi 13 vatrogasaca-spasilaca iz Čačka i Kraljeva sa sedam vatrogasnih vozila, a požar se, usljed zapaljivog materijala, širi velikom brzinom.

pelet пелет

Ekonomija

Porasla potražnja za ogrevom: Kakve su trenutno cijene peleta

U intervenciji učestvuju i dva vozila "Komunalca", a na licu mjesta je i ekipa Hitne pomoći, prenose beogradski mediji.

Dodatni problem predstavlja to što se u neposrednoj blizini zahvaćenih hala nalaze porodična kuća i drugi proizvodni objekti, zbog čega se preduzimaju mjere kako bi se spriječilo širenje požara.

grenland

Svijet

Njemačka vojska napustila Grenland

Uzrok požara i visina materijalne štete biće poznati nakon što nadležne službe obave uviđaj.

požar

Čačak

fabrika

