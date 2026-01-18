Logo
Novi jezivi detalji smrti Milice Asanović

Kurir

Нови језиви детаљи смрти Милице Асановић

Milica Asanović (25) koja je poslije sedmodnevne potrage pronađena mrtva pored auto-puta Niš - Leskovac, smrzla se stojeći uz ogradu puta i pokušavajući da dozove pomoć, tvrde mještani Balajanca, sela kod Merošine iz kog je slabovida djevojka nestala!

Da podsjetimo, nesrećnoj Milici, koja je imala poteškoće u razvoju, trag se izgubio 9. januara kada je od komšije Slavoljuba Todorovića krenula ka svojoj kući, ali je zbog problema sa vidom zalutala.

Više od 200 policajaca, lovci i meštani tragali su za djevojkom sve do 16. januara kada je njeno tijelo pronađeno uz ogradu auto-puta.

Srbija

Otkrivene tone mesa koje nije bezbjedno za upotrebu: Uhapšena jedna osoba

"Milica nije nađena na zemlji, već naslonjena na ogradu i mještani sumnjaju da se ona smrzla stojeći i pokušavajući da dozove pomoć. Djevojka je, kako se sumnja, zalutala na značajno manje frekventan put, preko njiva došla do ograde, čula kola i pokušala da dozove nekoga", navodi izvor najnovije teorije o smrti Asanovićeve:

"Ograda ju je spriječila da prođe dalje i ona se vjerovatno smrzla. Eto, doživjela je stravičnu smrt", zaključuje.

Kako je rekonstrukcija kretanja pokazala, ona je 9. januara krenula od komšije Slavoljuba Todorovića iz blatnjave, ali i snijegom zavejane ulice. U rukama je imala zavežljaj kafe i šećera, ali i zapakovanu ribu koju je prethodno jela. Sve to je trebalo da odnese kući. Kako je izašla iz tog sokaka, umjesto desno ona je krenula lijevo i uputila se pravcem koji je sve više udaljavao od kuće.

BiH

Vazduh najviše zagađen u ovim gradovima: Ozbiljna prijetnja po zdravlje

"Ona je krenula na putem koji vodi u selo Batušinac. To je suprotno od mjesta gdje joj se nalazi kuća. Išla je i stigla do podvožnjaka gdje je viđena posljednji put. Onda je nastavila da hoda, naišla na raskrsnicu gdje asfaltni put prema Batušincu skreće u lijevo i ona nije tu skrenula po asfaltu nego je nastavila pravo. A pravo se nalazi stari, ali baš stari put koji je paralelan sa auto-putem", priča Ivica Petković predsjednik Mjesne zajednice Balajinac koji je tragao za Milicom i dodao da je misterija kako je prešla više od 5 kilometara:

"Taj put je dijelom od makadama, a dijelom asfaltiran. Ona je nastavila pravo, odnosno tim putem i hodala, hodala koliko su je noge nosile. Pretpostavlja se da se umorila pa je od vozača na auto-putu htjela da zatraži pomoć. Eto, samo da je skrenula lijevo prema Batušincu neko bi joj sigurno pomogao", ispričao je Petković za "Kurir".

Srela dvije žene i tražila im vodu

Milica je, nakon nestanka, viđena od strane dvije žene koje su ispričale da su je srele na putu i da im je tražila vodu.

Svijet

Zatrpao je snijeg: Žena poginula pred očima supruga

"Međutim, ona ih nije pitala gdje se nalazi, ni da joj pomognu. Istraga je utvrdila i da su šećer i kafa koje je ponijela od Todorovića nađeni na 100 metara od kuće", navodi izvor.

