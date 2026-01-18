Novi jezivi detalji smrti Milice Asanović

Izvor:
Kurir
18.01.2026
15:31
Milica Asanović (25) koja je poslije sedmodnevne potrage pronađena mrtva pored auto-puta Niš - Leskovac, smrzla se stojeći uz ogradu puta i pokušavajući da dozove pomoć, tvrde mještani Balajanca, sela kod Merošine iz kog je slabovida djevojka nestala!
Da podsjetimo, nesrećnoj Milici, koja je imala poteškoće u razvoju, trag se izgubio 9. januara kada je od komšije Slavoljuba Todorovića krenula ka svojoj kući, ali je zbog problema sa vidom zalutala.
Više od 200 policajaca, lovci i meštani tragali su za djevojkom sve do 16. januara kada je njeno tijelo pronađeno uz ogradu auto-puta.
"Milica nije nađena na zemlji, već naslonjena na ogradu i mještani sumnjaju da se ona smrzla stojeći i pokušavajući da dozove pomoć. Djevojka je, kako se sumnja, zalutala na značajno manje frekventan put, preko njiva došla do ograde, čula kola i pokušala da dozove nekoga", navodi izvor najnovije teorije o smrti Asanovićeve:
"Ograda ju je spriječila da prođe dalje i ona se vjerovatno smrzla. Eto, doživjela je stravičnu smrt", zaključuje.
Kako je rekonstrukcija kretanja pokazala, ona je 9. januara krenula od komšije Slavoljuba Todorovića iz blatnjave, ali i snijegom zavejane ulice. U rukama je imala zavežljaj kafe i šećera, ali i zapakovanu ribu koju je prethodno jela. Sve to je trebalo da odnese kući. Kako je izašla iz tog sokaka, umjesto desno ona je krenula lijevo i uputila se pravcem koji je sve više udaljavao od kuće.
"Ona je krenula na putem koji vodi u selo Batušinac. To je suprotno od mjesta gdje joj se nalazi kuća. Išla je i stigla do podvožnjaka gdje je viđena posljednji put. Onda je nastavila da hoda, naišla na raskrsnicu gdje asfaltni put prema Batušincu skreće u lijevo i ona nije tu skrenula po asfaltu nego je nastavila pravo. A pravo se nalazi stari, ali baš stari put koji je paralelan sa auto-putem", priča Ivica Petković predsjednik Mjesne zajednice Balajinac koji je tragao za Milicom i dodao da je misterija kako je prešla više od 5 kilometara:
"Taj put je dijelom od makadama, a dijelom asfaltiran. Ona je nastavila pravo, odnosno tim putem i hodala, hodala koliko su je noge nosile. Pretpostavlja se da se umorila pa je od vozača na auto-putu htjela da zatraži pomoć. Eto, samo da je skrenula lijevo prema Batušincu neko bi joj sigurno pomogao", ispričao je Petković za "Kurir".
Milica je, nakon nestanka, viđena od strane dvije žene koje su ispričale da su je srele na putu i da im je tražila vodu.
"Međutim, ona ih nije pitala gdje se nalazi, ni da joj pomognu. Istraga je utvrdila i da su šećer i kafa koje je ponijela od Todorovića nađeni na 100 metara od kuće", navodi izvor.
