Horor na pumpi: Radnica uočila muškarca koji nepomično sjedi na automobilu, ''zaledila'' se od prizora

Beživotno tijelo muškarca, starog oko 45 godina pronađeno je danas na parkingu jedne benzinske pumpe u Beogradu. Tijelo je zatečeno u parkiranom automobilu, a zasad je nejasan uzrok smrti.

Prema prvim informacijama Telegrafa, radnica benzinske pumpe uočila je da muškarac nepomično sjedi u vozilu, nakon čega je obavijestila nadležne službe. Na lice mjesta ubrzo su stigli pripadnici policije i Hitne pomoći, koji su mogli samo da konstatuju smrt.

Policija je obavila uviđaj, a okolnosti pod kojima je došlo do smrti za sada nisu poznate. Istraga je u toku.