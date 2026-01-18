Horor na pumpi: Radnica uočila muškarca koji nepomično sjedi na automobilu, ''zaledila'' se od prizora

Izvor:
Telegraf
18.01.2026
15:13
Beživotno tijelo muškarca, starog oko 45 godina pronađeno je danas na parkingu jedne benzinske pumpe u Beogradu. Tijelo je zatečeno u parkiranom automobilu, a zasad je nejasan uzrok smrti.
Prema prvim informacijama Telegrafa, radnica benzinske pumpe uočila je da muškarac nepomično sjedi u vozilu, nakon čega je obavijestila nadležne službe. Na lice mjesta ubrzo su stigli pripadnici policije i Hitne pomoći, koji su mogli samo da konstatuju smrt.
Policija je obavila uviđaj, a okolnosti pod kojima je došlo do smrti za sada nisu poznate. Istraga je u toku.
