Logo
Large banner

Automobilom pokosio biciklistu, pa pobjegao sa mjesta nesreće

Izvor:

Kurir

18.01.2026

14:40

Komentari:

0
Аутомобилом покосио бициклисту, па побјегао са мјеста несреће
Foto: Tanjug

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su D. Š. (56) iz ovog grada, zbog sumnje da je počinio krivična djela teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povrijeđenom u saobraćajnoj nezgodi.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Kraljevo, on se sumnjiči da je 16. januara, u večernjim satima, upravljajući putničkim vozilom marke „opel“, u Dositejevoj ulici u Kraljevu, izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je teško povrijeđen sedamdesetdvogodišnji biciklista koji se kretao u istom smjeru.

64ad87592e3a6 sluzbeni glasnik

Republika Srpska

Objavljena odluka o ostavci Minića u Službenog glasniku

Nakon nezgode, osumnjičeni je, kako se navodi, pobjegao sa lica mjesta, ne ukazavši pomoć povrijeđenom muškarcu. Biciklisti je ljekarska pomoć ukazana u Opštoj bolnici u Kraljevu, gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom Osnovno javno tužilaštvo u Kraljevu.

Podijeli:

Tagovi:

Kraljevo

Saobraćajna nesreća

povrijeđen muškarac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трамп и Фицо разговарали о унапређењу билатералне сарадње

Svijet

Tramp i Fico razgovarali o unapređenju bilateralne saradnje

2 h

0
Д‌јевојчица (15) без симптома сазнала да је трудна, од тада јој се живот промијенио из коријена

Srbija

D‌jevojčica (15) bez simptoma saznala da je trudna, od tada joj se život promijenio iz korijena

2 h

0
Гранични прелаз Костајница

Društvo

Gužva na više graničnih prelaza

2 h

0
Сушење одјеће

Savjeti

Osušite odjeću zimi za samo 2 sata uz pomoć ovog trika

2 h

0

Više iz rubrike

У породичној кући пронађено тијело младића

Hronika

U porodičnoj kući pronađeno tijelo mladića

4 h

0
Незгода у Сарајеву: Аутом ударила жену

Hronika

Nezgoda u Sarajevu: Autom udarila ženu

4 h

0
Несрећа у Козарској Дубици: Мушкарац погинуо након пада са трактора

Hronika

Nesreća u Kozarskoj Dubici: Muškarac poginuo nakon pada sa traktora

22 h

0
Oбдукција открила ужас: Живко изрешетан по тијелу, па овјерен

Hronika

Obdukcija otkrila užas: Živko izrešetan po tijelu, pa ovjeren

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

45

Mitropolit Joanikije: Krštenje Hristovo da obnovi naše zajedništvo, bratsku ljubav i slogu

16

42

Sijarto: Tramp pozvao Orbana u Odbor za mir za pojas Gaze

16

41

Pročitajte biografije svih ministara u novoj Vladi

16

35

Sanja ponizila Maju Marinković u emisiji: ''To nije za aplauz''

16

34

Tragedija kod Gradiške: Okliznuo se, opalio iz puške i usmrtio sugrađanina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner