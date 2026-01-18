Automobilom pokosio biciklistu, pa pobjegao sa mjesta nesreće

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su D. Š. (56) iz ovog grada, zbog sumnje da je počinio krivična djela teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povrijeđenom u saobraćajnoj nezgodi.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Kraljevo, on se sumnjiči da je 16. januara, u večernjim satima, upravljajući putničkim vozilom marke „opel“, u Dositejevoj ulici u Kraljevu, izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je teško povrijeđen sedamdesetdvogodišnji biciklista koji se kretao u istom smjeru.

Nakon nezgode, osumnjičeni je, kako se navodi, pobjegao sa lica mjesta, ne ukazavši pomoć povrijeđenom muškarcu. Biciklisti je ljekarska pomoć ukazana u Opštoj bolnici u Kraljevu, gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom Osnovno javno tužilaštvo u Kraljevu.