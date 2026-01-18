U porodičnoj kući pronađeno tijelo mladića

Tijelo muške osobe pronađeno je juče u porodičnoj kući u Vrnograču, na području Velike Kladuše.

Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, riječ je o mlađoj muškoj osobi.

- Uviđajne radnje su pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva izvršene i obdukcija je zakazana za danas. Više informacija ćemo imati nakon obdukcije. Pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva sprovode se istražne radnje – rečeno je za „Avaz“.

Prema nezvaničnim informacijama „Avaza“ riječ je o mladiću M.K.