U porodičnoj kući pronađeno tijelo mladića

Tijelo muške osobe pronađeno je juče u porodičnoj kući u Vrnograču, na području Velike Kladuše.
Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, riječ je o mlađoj muškoj osobi.
- Uviđajne radnje su pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva izvršene i obdukcija je zakazana za danas. Više informacija ćemo imati nakon obdukcije. Pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva sprovode se istražne radnje – rečeno je za „Avaz“.
Prema nezvaničnim informacijama „Avaza“ riječ je o mladiću M.K.
