U porodičnoj kući pronađeno tijelo mladića

Izvor:

Avaz

18.01.2026

12:27

У породичној кући пронађено тијело младића
Foto: ATV

Tijelo muške osobe pronađeno je juče u porodičnoj kući u Vrnograču, na području Velike Kladuše.

Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, riječ je o mlađoj muškoj osobi.

- Uviđajne radnje su pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva izvršene i obdukcija je zakazana za danas. Više informacija ćemo imati nakon obdukcije. Pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva sprovode se istražne radnje – rečeno je za „Avaz“.

Prema nezvaničnim informacijama „Avaza“ riječ je o mladiću M.K.

Velika Kladuša

pronađeno tijelo

