Olga Danilović bolja od Venus Vilijams

18.01.2026

12:20

Олга Даниловић боља од Венус Вилијамс
Foto: Tanjug/AP Photo/Aaron Favila

Olga Danilović je nakon velike borbe savladala Venus Vilijams u prvom kolu Australijan opena rezultatom 2:1 (6:7, 6:3, 6:4).

Srpska teniserka je uspjela da nadoknadi minus u setovima, jer je gubila 0:1, ali je svoju snagu najviše ispoljila u odlučujućem trećem setu.

Venus je na početku uzela dva brejka i povela 4:0 i tada je sve izgledalo izgubljeno za srpsku teniserku.

Međutim, Olga uzvraća sa dva brejka i stiže do 4:4. U tim trenucima koristi pad u igri protivnice i brejkom dovodi meč pred sam kraj.

Olga Danilović

tenis

