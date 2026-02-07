Zapalilo se vozilo na autoputu kod Sarajeva

07.02.2026
21:46
Komentari:0
Na dionici autoputa A1 od Vlakova prema Butilama zapalilo se vozilo. Na svu sreću, u ovom incidentu nije bilo povrijeđenih osoba.
Kako su za Klix.ba kazali iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS), do zapaljenja vozila je došlo u 20:10 sati.
Brzom reakcijom pripadnika Profesionalne vatrogasne brigade požar je lokalizovan u 20:50 sati.
Trenutno je u toku uviđaj, a uzrok požara na vozilu će naknadno biti utvrđen.
