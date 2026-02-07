Poznat identitet žene koja je poginula u saobraćajnoj nesreći na putu Sarajevo-Pale

07.02.2026
Azra Softić poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros rano na putu Sarajevo-Pale, nezvanično saznaje portal „Avaza“.
Kako piše Avaz, ona je bila članica Planinarskog kluba "Goražde-Maglić". Softić je bila suvozač u kombiju koji se jutros sudario s kamionom.
Prema posljednjim informacijama, u nesreći koja se dogodila povrijeđeno je osam osoba. Povrijeđeni su prevezeni u bolnicu u Sarajevu.
U toku je uviđaj koji vrše pripadnici Policijske stanice Pale.
Zbog saobraćajne nezgode na magistralnoj cesti Sarajevo-Pale, u mjestu Lapišnica, saobraćaj je i dalje obustavljen.
