Poznat identitet žene koja je poginula u saobraćajnoj nesreći na putu Sarajevo-Pale

Azra Softić poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros rano na putu Sarajevo-Pale, nezvanično saznaje portal „Avaza“.

Kako piše Avaz, ona je bila članica Planinarskog kluba "Goražde-Maglić". Softić je bila suvozač u kombiju koji se jutros sudario s kamionom.

Prema posljednjim informacijama, u nesreći koja se dogodila povrijeđeno je osam osoba. Povrijeđeni su prevezeni u bolnicu u Sarajevu.

Hronika Zoran Čegar dobio prijeteće pismo: "Ti si ostavljen za kraj, ugrožena ti je familija"

U toku je uviđaj koji vrše pripadnici Policijske stanice Pale.

Zbog saobraćajne nezgode na magistralnoj cesti Sarajevo-Pale, u mjestu Lapišnica, saobraćaj je i dalje obustavljen.