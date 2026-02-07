Logo
Poznat identitet žene koja je poginula u saobraćajnoj nesreći na putu Sarajevo-Pale

07.02.2026

11:02

Азра Софтић погинула је у саобраћајној несрећи која се догодила јутрос рано на путу Сарајево-Пале,
Foto: SRNA

Azra Softić poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros rano na putu Sarajevo-Pale, nezvanično saznaje portal „Avaza“.

Kako piše Avaz, ona je bila članica Planinarskog kluba "Goražde-Maglić". Softić je bila suvozač u kombiju koji se jutros sudario s kamionom.

Prema posljednjim informacijama, u nesreći koja se dogodila povrijeđeno je osam osoba. Povrijeđeni su prevezeni u bolnicu u Sarajevu.

Zoran Cegar prijetece pismo

Hronika

Zoran Čegar dobio prijeteće pismo: "Ti si ostavljen za kraj, ugrožena ti je familija"

U toku je uviđaj koji vrše pripadnici Policijske stanice Pale.

Zbog saobraćajne nezgode na magistralnoj cesti Sarajevo-Pale, u mjestu Lapišnica, saobraćaj je i dalje obustavljen.

