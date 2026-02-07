Зоран Чегар добио пријетеће писмо: "Ти си остављен за крај, угрожена ти је фамилија"

Извор:
Кликс
07.02.2026
10:50
Коментари:0
На адресу бившег начелника сектора униформисање полиције ФУП-а Зорана Чегара у Сарајеву стигло је анонимно писмо у којем анонимна особа пријети њему и породици те спомиње могуће нападе и одмазду против њега и најближих.
Чегар је, како пише Кликс, пријетње пријавио ПУ Ново Сарајево одмах по примитку.
На коверти је као прималац наведен Зоран Чегар уз двије поштанске маркице Босне и Херцеговине.
У писму, које започиње обраћањем "Воздра Зока", непознати пошиљалац користи вулгарну и пријетећу реторику, тврдећи да је Чегар наводно остављен "за крај" како би немоћно гледао шта се дешава његовој породици у Сарајеву и иностранству.
Пошиљалац спомиње "балије" и наводи да кључну улогу у наводном процесу тоталног уништења, који описује, има наводна породица Трезнер, тврдећи да "њих двоје су твој крај".
У писму се наводи да Чегарови "такозвани пријатељи" из, како их описује, ниских побуда и интереса вуку конце у позадини те да је, по тврдњама аутора, ријеч о врло озбиљном и незаустављивом процесу. У писму се помиње могућност паљења куће, подметања напада и јавног компромитирања, уз навод да је циљ да Чегара и његову породицу виде "на Влакову или Барама".
Анонимни аутор даље поручује да ће Чегар наводно бити "испраћен" прије него што он сам успије "испратити друге", те помиње да би све могло завршити као што се, према наводима писма, десило неким другим особама.
Писмо га позива да се "покаје" и да наводно сам заштити своју породицу, уз тврдњу да је исти аутор раније шутио и гледао шта се дешава. На крају поруке пошиљалац се представља као "твој стари пријатељ" и наводи да садржај писма "није случајност" већ резултат одређених сазнања, уз напомену да, ако га то интересује, може тражити доказе јавно, а да ће их он тада "испоручити". Писмо завршава поздравом и позивом да се Чегар "чува".
