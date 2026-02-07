Logo
Large banner

Зоран Чегар добио пријетеће писмо: "Ти си остављен за крај, угрожена ти је фамилија"

Извор:

Кликс

07.02.2026

10:50

Коментари:

0
Zoran Cegar dobio prijetece pismo
Фото: Klix

На адресу бившег начелника сектора униформисање полиције ФУП-а Зорана Чегара у Сарајеву стигло је анонимно писмо у којем анонимна особа пријети њему и породици те спомиње могуће нападе и одмазду против њега и најближих.

Чегар је, како пише Кликс, пријетње пријавио ПУ Ново Сарајево одмах по примитку.

На коверти је као прималац наведен Зоран Чегар уз двије поштанске маркице Босне и Херцеговине.

У писму, које започиње обраћањем "Воздра Зока", непознати пошиљалац користи вулгарну и пријетећу реторику, тврдећи да је Чегар наводно остављен "за крај" како би немоћно гледао шта се дешава његовој породици у Сарајеву и иностранству.

Џефри Епстајн

Свијет

Бивши британски премијер био у "тројци са Максвел и Епстајном?

Пошиљалац спомиње "балије" и наводи да кључну улогу у наводном процесу тоталног уништења, који описује, има наводна породица Трезнер, тврдећи да "њих двоје су твој крај".

У писму се наводи да Чегарови "такозвани пријатељи" из, како их описује, ниских побуда и интереса вуку конце у позадини те да је, по тврдњама аутора, ријеч о врло озбиљном и незаустављивом процесу. У писму се помиње могућност паљења куће, подметања напада и јавног компромитирања, уз навод да је циљ да Чегара и његову породицу виде "на Влакову или Барама".

nesreća

Хроника

Полиција о несрећи на путу Сарајево-Пале: Жена погинула, осам особа повријеђено

Анонимни аутор даље поручује да ће Чегар наводно бити "испраћен" прије него што он сам успије "испратити друге", те помиње да би све могло завршити као што се, према наводима писма, десило неким другим особама.

Писмо га позива да се "покаје" и да наводно сам заштити своју породицу, уз тврдњу да је исти аутор раније шутио и гледао шта се дешава. На крају поруке пошиљалац се представља као "твој стари пријатељ" и наводи да садржај писма "није случајност" већ резултат одређених сазнања, уз напомену да, ако га то интересује, може тражити доказе јавно, а да ће их он тада "испоручити". Писмо завршава поздравом и позивом да се Чегар "чува".

Подијели:

Таг:

Зоран Чегар пријетеће писмо

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик за америчке медије: Муслимани у БиХ су сарадници Ирана

Република Српска

Додик за америчке медије: Муслимани у БиХ су сарадници Ирана

5 ч

0
Мерцедесом се спустио низ степенице бањалучке Тржнице

Бања Лука

Мерцедесом се спустио низ степенице бањалучке Тржнице

6 ч

0
Душан Лајовић завршио у болници након бизарне незгоде

Тенис

Душан Лајовић завршио у болници након бизарне незгоде

6 ч

0
Падаће "крвави снијег": Издато упозорење

Свијет

Падаће "крвави снијег": Издато упозорење

6 ч

0

Више из рубрике

Једна особа је погинула, а осам повријеђено у судару комбија и камиона на путу Сарајево-Пале у мјесту Лапишница, рекла је Срни портпарол Полицијске управе Источно Сарајево Весна Стокановић.

Хроника

Полиција о несрећи на путу Сарајево-Пале: Жена погинула, осам особа повријеђено

5 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Хроника

Тешка несрећа у БиХ: Једно погинуло, шесторо повријеђених

7 ч

0
Ухапшен осумњичени за напад на потпредсједника ОО СДС Пелагићево

Хроника

Ухапшен осумњичени за напад на потпредсједника ОО СДС Пелагићево

1 д

0
Josip Krakić

Хроника

Мистериозно (само)убиство Јосипа Кракића: Истрага није окончана, свједоци саслушани

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

49

Откривене димљене мумије у Вијетнаму: Револуција у историји мумификације

15

46

Везе са Епстином: покренута истрага против бившег француског министра културе

15

32

Преминуо Миро Вуксановић

15

26

Фицо затражио наставак рада словачко-руских међудржавних комисија

15

12

Веома близак Трампу: Ко је генерал Мајкл Флин са којим се састао Додик?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner