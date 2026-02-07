Полиција о несрећи на путу Сарајево-Пале: Жена погинула, осам особа повријеђено

Извор:
07.02.2026
Једна особа је погинула, а осам повријеђено у судару комбија и камиона на путу Сарајево-Пале у мјесту Лапишница, рекла је Срни портпарол Полицијске управе Источно Сарајево Весна Стокановић.
Она је навела да се саобраћајна несрећа догодила у 6.15 часова и да је смртно страдала жена чији су иницијали А.С. која је била сувозач у комбију.
Према њеним ријечима, повријеђени су превезени у болници у Сарајеву.
У току је увиђај који врше припадници Полицијске станице Пале.
Саобраћај је на овом дијелу пута обустављен, а возила се преусмјеравају на алтернативне правце преко Хреше и Требевића.
