Зељковић: Загађење ваздуха и гријање проблеми који захтијевају системска рјешења

Одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић изјавио је да проблем загађења ваздуха у Бањалуци није настао у једном мандату нити се може ријешити преко ноћи, те да је неопходно укључивање струке и израда јасног плана дјеловања како би се овај проблем у наредним годинама ублажио.
Зељковић је рекао да је загађење ваздуха резултат вишегодишњих негативних трендова и да не постоји једноставно рјешење.
- Проблем загађења ваздуха није само проблем једног мандата или сада периода од када је Драшко Станивуковић градоначелник. И не можемо рећи да је Градска управа крива за загађење. Једноставно, за неколико година су неки трендови, нажалост, довели до тога да је ваздух све загађенији - нагласио је Зељковић.
Он је навео да је Скупштина града крајем прошле године одржала ванредну сједницу посвећену загађењу ваздуха, али да предложене активности Градске управе нису показале озбиљан приступ овом проблему.
- Када реално погледате шта је тамо све предложено, то је само показатељ да Градска управа није озбиљно приступила томе - нагласио је Зељковић.
Говорећи о могућим рјешењима, он је истакао значај унапређења јавног превоза, али и потребу да се анализира стање аутобуса у јавном превозу.
- Ми смо свједоци да су ти аутобуси стари и више од 20 или 30 година. Нисам из те струке, али претпостављам да су и сами ти аутобуси сигурно једни од великих загађивача ваздуха на подручју града Бањалуке - рекао је Зељковић за Срну.
Говорећи о најављеном повећању цијена услуга "Екотоплане", Зељковић је рекао да се СНСД у Скупштини града противи поскупљењу гријања, истичући да се одлуке тог типа не могу доносити без детаљних анализа и јасних извјештаја о пословању овог предузећа.
- Према мом мишљењу, то је уцјена – уцјена и према граду, и према Скупштини града, а на крају највећа уцјена према грађанима Бањалуке - истакао је Зељковић.
Он је подсјетио да је град Бањалука прије неколико година већ издвојио пет милиона КМ како не би дошло до поскупљења гријања, те упозорио да је некоректно да се лоше управљање "Екотоплане" фактурише искључиво грађанима.
- Ми сматрамо да не можемо неко лоше управљање или неке лоше одлуке менаџмента да фактуришемо само на грађане Бањалуке - рекао је Зељковић.
Он сматра да је Екотоплана велики промашај бившег градоначелника Бањалуке Игора Радојичића, који је ту топлану представио као трајно рјешење, а вријеме је показало да то није тако.
Зељковић је додао да је неопходно да Градска управа изађе са конкретним, одрживим приједлозима, те изразио спремност да подржи сва рјешења која ће довести до системског уређења питања гријања и заштите животне средине у Бањалуци.
