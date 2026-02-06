Лото резултати 11. коло (6. фебруар 2026): Извучени бројеви и Џокер комбинација

Извор:
АТВ
06.02.2026
20:12
Коментари:0
Лото резултати 11. кола, које је извучено 6. фебруар 2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 4, 14, 19, 24, 29, 33, 35. Лото седмица у износу од 3.700.000 евра није извучена.
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 3.700.000 евра извучени су бројеви:
4, 14, 19, 24, 29, 33, 35
У игри Лото плус, за седмицу у износу 1.670.000 евра извучени су бројеви:
6, 8, 11, 18, 25, 29
У овој игри није било добитника.
Џокер игра у 11. колу износила је 310.000 евра, извучени су бројеви:
3 9 2 8 8 4
Ни у овој игри није било добитника.
У игри Лото један играч је имао прилику да добије главну награду. Наиме, он је чекао број 8, али није имао среће овај пут.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
Друштво
3 д0
Друштво
1 седм0
Друштво
1 седм0
Друштво
6 д4
Друштво
1 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
6 ч0
Најновије
Најчитаније
20
17
20
12
20
08
20
01
19
57
Тренутно на програму