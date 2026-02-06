Успјешно завршена напредна обука за обезбјеђење штићених личности

Извор:
Припадници Управе за обезбјеђење личности и објеката Министарства унутрашњих послова Републике Српске успјешно су завршили "Напредну обуку за обезбјеђење штићених личности" која је организована ове седмице на Јахорини.
Током вјежбе успјешно су савладани сви задаци из области пружања прве помоћи повријеђених на скијалиштима, спашавања повријеђених лица на скијалишту и у зимским условима, а сама вјежба је организована с циљем унапређења оперативних способности полицијских службеника у обављању послова обезбјеђења штићених личности.
Вјежбу је организовао Центар за обуку Министарства унутрашњих послова Републике Српске у сарадњи са Управом за полицијско образовање, Републичком управом цивилне заштите, Црвеним крстом Републике Српске, Спасилачком службом Олимпијског центра Јахорина и Горском службом спашавања Републике Српске.
