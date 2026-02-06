У овим радовима јутрос врло нездрав и нездрав ваздух

Извор:
Ваздух у Тузли јутрос је врло нездрав, док је у Сарајеву нездрав, подаци су Удружења "Еко-акција".
Индекс квалитета ваздуха измјерен у Тузли у 7.00 часова износио је 208, а у Сарајеву 152.
Ваздух је јутрос нездрав за осјетљиве групе у Бањалуци, Броду, Какњу, Добоју, Маглају, Зеници и Травнику.
Умјерено је загађен у Травнику, Јајцу, Илијашу, Тешњу, Мостару, Вогошћи, Хаџићима и Приједору, док је добар у Требињу, Гацку, Ливну и Бихаћу.
У срединама са загађеним ваздухом посебна пажња приликом боравка напољу скреће се лицима са респираторним обољењима и болестима срца, као и трудницама, дјеци и старијима како не би имали негативних посљедица.
