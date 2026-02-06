Logo
Large banner

У овим радовима јутрос врло нездрав и нездрав ваздух

Извор:

АТВ

06.02.2026

08:22

Коментари:

0
Сарајево смог магла
Фото: Anadoly Agency

Ваздух у Тузли јутрос је врло нездрав, док је у Сарајеву нездрав, подаци су Удружења "Еко-акција".

Индекс квалитета ваздуха измјерен у Тузли у 7.00 часова износио је 208, а у Сарајеву 152.

Вашингтон пост

Економија

Вашингтон пост отпустио трећину запослених

Ваздух је јутрос нездрав за осјетљиве групе у Бањалуци, Броду, Какњу, Добоју, Маглају, Зеници и Травнику.

Умјерено је загађен у Травнику, Јајцу, Илијашу, Тешњу, Мостару, Вогошћи, Хаџићима и Приједору, док је добар у Требињу, Гацку, Ливну и Бихаћу.

Полиција Србија

Хроника

Двоје мртвих у судару камиона и аутомобила: Дијете превезено у болницу

У срединама са загађеним ваздухом посебна пажња приликом боравка напољу скреће се лицима са респираторним обољењима и болестима срца, као и трудницама, дјеци и старијима како не би имали негативних посљедица.

Подијели:

Тагови:

nezdrav vazduh

zagađenje vazduha

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бањалука је јутрос осванула обавијена густом маглом, а овај град је већ неко вријеме на листи са најзагађенијом ваздухом у региону.

Друштво

Упозорење возачима: Густа магла смањује видљивост

1 ч

0
Марко Рубио поднио оставку

Свијет

Марко Рубио поднио оставку

2 ч

0
Хаос у Њемачкој: Летови потпуно обустављени

Свијет

Хаос у Њемачкој: Летови потпуно обустављени

2 ч

0
Петак доноси преокрете: Један знак добија поруку која све мијења

Занимљивости

Петак доноси преокрете: Један знак добија поруку која све мијења

2 ч

0

Више из рубрике

Бањалука је јутрос осванула обавијена густом маглом, а овај град је већ неко вријеме на листи са најзагађенијом ваздухом у региону.

Друштво

Упозорење возачима: Густа магла смањује видљивост

1 ч

0
У Српској рођена 21 беба

Друштво

У Српској рођена 21 беба

2 ч

0
Снијег

Друштво

Не дозволите да вас изненади снијег: Ево гдје нас очекују падавине

2 ч

0
Данас славимо Преподобну Ксенију Римљанку: Изговорите ову молитву

Друштво

Данас славимо Преподобну Ксенију Римљанку: Изговорите ову молитву

2 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

10

03

Приједорчанин ухваћен са џоинтом

10

02

Лавров: ОЕБС је у дубокој кризи, организација пред самоуништењем

09

53

Пронађено тијело жене, сумња се на најгоре

09

53

Ово радимо сви, али ријетко признајемо

09

43

Јутјуб уводи нову корисну функцију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner